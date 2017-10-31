Вальс цветов. Павлюченкова и Веснина борются за победу в Чжухае
12 теннисисток из топ-20 сражаются в Чжухае за последний титул WTA в сезоне.
12 теннисисток из топ-20 сражаются в Чжухае за последний титул WTA в сезоне.
В Чжухае стартовал турнир WTA Elite Trophy с призовым фондом $ 2 280 935, в котором играют оставшиеся 12 представителей топ-20, не участвовавшие в итоговом чемпионате в Сингапуре. Подробнее об истории соревнования мы рассказали в нашем анонсе турниров недели. А в понедельник прошла красочная церемония жеребьёвки, по итогам которой были сформированы 4 группы предварительного этапа по 3 теннисистки в каждой. Победительница каждой из них выходит затем в полуфинал, ну, а финал пройдёт в воскресенье, 5 ноября.
Отметим, что в Чжухай турнир переехал в 2015 году и в первом розыгрыше группы назвали незамысловато — A, B, C и D. Но потом китайцы включили фантазию и в розыгрыше-2016 группы были названы в честь разных цветов — Азалия, Камелия, Пион и Роза. В этом году пион решили заменить на бугенвиллею — вьющееся растение с яркими цветками.
В этом году наибольшее представительство на турнире имеют три страны — по две теннисистки. Это США (Слоан Стивенс и Коко Вандевей), Германия (Анжелика Кербер и Юлия Гёргес) и Россия (Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова). Попадала в число участниц и Светлана Кузнецова, но она
Среди участниц Чжухая рекордсменкой сезона по количеству титулов — три — является россиянка Павлюченкова (Монтеррей, Рабат и Гонконг). Американка Стивенс выиграла турнир «Большого шлема» — US Open, россиянка Веснина — «Мастерс» в
Ознакомимся подробнее с участницами каждой из четырёх групп.
Группа «Азалия»
Кристина Младенович, Юлия Гёргес и Магдалена Рыбарикова
Личные встречи:
Младенович — Гёргес — 1−2 (Париж-2013 — Fed Cup-2013, Рим-2017)
Младенович — Рыбарикова — 0−1 («Ролан Гаррос"-2009)
Гёргес — Рыбарикова — 1−1 (Чемпионат Европы-юн-2005 — Цинциннати-2013)
Для Кристины Младенович это пока лучший сезон в карьере. 24-летняя француженка выиграла свой первый одиночный титул — в феврале в
Немка Юлия Гёргес также выиграла в этом году титул в России — Кубок Кремля. В финале опытная теннисистка (2 ноября Юлии исполнится 29 лет) обыграла россиянку Дарью Касаткину, в очном споре отобрав у неё помимо главного приза ещё и путёвку в Чжухай. С момента предыдущего титула в Штутгарте-2011 немка проиграла 6 финалов подряд, включая три в этом сезоне — Мальорка, Бухарест и Вашингтон. Сейчас Гёргес — 18-я ракетка мира. До личного рекорда, установленного в 2012 году — 15-е место, — осталось совсем
Магдалена Рыбарикова тоже запомнилась российским поклонникам тенниса по Кубку Кремля. Там она выбила из сетки в первом же матче главную звезду турнира — Марию Шарапову, правда, в следующем матче словачка снялась
Группа «Камелия»
Слоан Стивенс, Анастасия Севастова и Барбора Стрыцова
Личные встречи:
Стивенс — Севастова — 1−0 (US Open-2017)
Стивенс — Стрыцова — 2−1 (Цинциннати-2014, Уимблдон-2015 — Майами-2011)
Севастова — Стрыцова — 0−2 (Линц-2010, Токио-2011)
Американка Слоан Стивенс в начале сезона была в инвалидной коляске после операции на ноге, а уже во время летней серии турниров в Америке совершила головокружительный прорыв. Она дошла до полуфиналов в Торонто и Цинциннати, а следом выиграла US Open, за месяц пробившись из конца первой тысячи игроков в топ-20. Сейчас Слоан — 13-я ракетка мира. До личного рекорда (11), установленного в 2013 году, осталось совсем
Для Анастасии Севастовой это лучший сезон в карьере. Неделю назад она впервые пробилась в топ-15. Теннисистка из Латвии выиграла титул на Мальорке, дважды играла в полуфиналах (Дубай, Мадрид) и ещё 5 раз — в ¼ финала (Бостад, Бухарест, Штутгарт, Чарльстон и US Open).
Чешская теннисистка Барбора Стрыцова стала последней попавшей на турнир по рейтингу. Во многом ей в этом помог титул в Линце, завоёванный на финише сезона. Также она дошла до ½ финала Сиднея, Праги и Биля, ¼ финала Окленда, Истбурна, Токио и Пекина. Запомнилась Стрыцова ещё и тем, что повлияла на борьбу за звание первой ракетки мира. Она обыграла в первом круге Пекина испанку Гарбинье Мугурусу, которую, воспользовавшись ситуацией, обогнала румынка Симона Халеп.
Группа «Бугенвиллея»
Коко Вандевей, Елена Веснина и Пэн Шуай
Личные встречи:
Вандевей — Веснина — 1−0 (Сидней-2017)
Вандевей — Пэн Шуай — 0−0
Веснина — Пэн Шуай — 4−5 (Понте-Ведра-Бич-2009, Чарльстон-2011, US Open-2012, Истбурн-2014 — «Ролан Гаррос"-2006, Майами-2007, Чарльстон-2010, Доха-кв-2011, Дубай-2015).
Американка Коко Вандевей проводит лучший сезон в карьере. Правда, титулами она не обзавелась, зато неделю назад впервые стала 12-й ракеткой мира. Во многом ей в этом помогла стабильная игра на самых крупных турнирах. Вандевей дошла до финала Стэнфорда, полуфиналов Australian Open и US Open, ¼ финала Мадрида, Бирмингема и Уимблдона. Кстати, как и Стрыцова, американка приложила руку к смене первой ракетки мира — как раз на US Open. Там она обыграла в четвертьфинале тогдашнего лидера Каролину Плишкову. В итоге после турнира
Для россиянки Елены Весниной это тоже лучший сезон в одиночной карьере. В марте она выиграла свой крупнейший титул в
Одно из мест в числе 12 участниц Чжухая достаётся по «уайлд-кард» китайской теннисистке. В этом году лучшей среди них оказалась Пэн Шуай. Кстати, ей до попадания на турнир по рейтингу не хватило всего 4 места. 31-летняя Шуай хорошо известна в мире тенниса. В 2011 году она была 14-й ракеткой мира. В этом сезоне Пэн выиграла титул в Наньчане, была финалисткой Тайпэя, полуфиналисткой Страсбурга и Тяньцзиня, где её обыграла россиянка Мария Шарапова. Запасными в Чжухае значатся ещё две китаянки — Чжан Шуай и Дуань Инъин.
Группа «Роза»
Анастасия Павлюченкова, Анжелика Кербер и Эшли Барти
Личные встречи:
Павлюченкова — Кербер — 5−5 (Брисбен, Монтеррей-2013, Париж-2014, Монтеррей, Токио-2017 — Штутгарт-2013, Брисбен-2014, Fed Cup, Уимблдон-2015, Брисбен-2016)
Павлюченкова — Барти — 2−0 (Куала-Лумпур, US Open-2013)
Кербер — Барти — 1−0 (Брисбен-2017)
Россиянка Анастасия Павлюченкова на данный момент является 14-й ракеткой мира, что позволило ей возглавить одну из четырёх групп Чжухая. До личного рекорда 26-летней теннисистке остался всего шаг (13-е место в рейтинге 2011 года). Павлюченкова выиграла три титула в сезоне — Монтеррей, Рабат и Гонконг, была финалисткой Токио и четвертьфиналисткой Australian Open, Сиднея,
Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Анжелика Кербер начала сезон в статусе первой ракетки мира, а сейчас откатилась на границу второго десятка. Тем не менее 29-летняя немецкая теннисистка была финалисткой Монтеррея, полуфиналисткой Дубая и Токио, четвертьфиналисткой Брисбена, Майами и Истбурна.
Австралийка Эшли Барти, как и Веснина, была участницей парного итогового турнира в Сингапуре. Неделю назад она впервые в карьере стала 20-й ракеткой мира в одиночке. Эшли в этом году завоевала свой первый титул — в
Даниил Сальников