Вальс цветов. Павлюченкова и Веснина борются за победу в Чжухае

Источник: РИА "Новости"

В Чжухае стартовал турнир WTA Elite Trophy с призовым фондом $ 2 280 935, в котором играют оставшиеся 12 представителей топ-20, не участвовавшие в итоговом чемпионате в Сингапуре. Подробнее об истории соревнования мы рассказали в нашем анонсе турниров недели. А в понедельник прошла красочная церемония жеребьёвки, по итогам которой были сформированы 4 группы предварительного этапа по 3 теннисистки в каждой. Победительница каждой из них выходит затем в полуфинал, ну, а финал пройдёт в воскресенье, 5 ноября.

Отметим, что в Чжухай турнир переехал в 2015 году и в первом розыгрыше группы назвали незамысловато — A, B, C и D. Но потом китайцы включили фантазию и в розыгрыше-2016 группы были названы в честь разных цветов — Азалия, Камелия, Пион и Роза. В этом году пион решили заменить на бугенвиллею — вьющееся растение с яркими цветками.

В этом году наибольшее представительство на турнире имеют три страны — по две теннисистки. Это США (Слоан Стивенс и Коко Вандевей), Германия (Анжелика Кербер и Юлия Гёргес) и Россия (Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова). Попадала в число участниц и Светлана Кузнецова, но она из-за травмы кисти снялась с соревнований.

Среди участниц Чжухая рекордсменкой сезона по количеству титулов — три — является россиянка Павлюченкова (Монтеррей, Рабат и Гонконг). Американка Стивенс выиграла турнир «Большого шлема» — US Open, россиянка Веснина — «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, а француженка Младенович и немка Гёргес — российские турниры категории Premier в Санкт-Петербурге и Москве.

Ознакомимся подробнее с участницами каждой из четырёх групп.

Группа «Азалия»

Кристина Младенович, Юлия Гёргес и Магдалена Рыбарикова

Личные встречи:

Младенович — Гёргес — 1−2 (Париж-2013 — Fed Cup-2013, Рим-2017)

Младенович — Рыбарикова — 0−1 («Ролан Гаррос"-2009)

Гёргес — Рыбарикова — 1−1 (Чемпионат Европы-юн-2005 — Цинциннати-2013)



Для Кристины Младенович это пока лучший сезон в карьере. 24-летняя француженка выиграла свой первый одиночный титул — в феврале в Санкт-Петербурге. Доходила она до финалов Акапулько, Штутгарта и Мадрида, полуфинала Индиан-Уэллса. Лучший результат на «Больших шлемах» — четвертьфинал «Ролан Гаррос». Неделю назад Кристина впервые попала в топ-10. Претендовала она до последнего на попадание в Сингапур, но её опередила соотечественница Каролин Гарсия, мощно спуртовавшая на азиатской серии турниров. Младенович была первой запасной на Итоговом чемпионате WTA. Впрочем, её выход на корт там не понадобился.

Немка Юлия Гёргес также выиграла в этом году титул в России — Кубок Кремля. В финале опытная теннисистка (2 ноября Юлии исполнится 29 лет) обыграла россиянку Дарью Касаткину, в очном споре отобрав у неё помимо главного приза ещё и путёвку в Чжухай. С момента предыдущего титула в Штутгарте-2011 немка проиграла 6 финалов подряд, включая три в этом сезоне — Мальорка, Бухарест и Вашингтон. Сейчас Гёргес — 18-я ракетка мира. До личного рекорда, установленного в 2012 году — 15-е место, — осталось совсем чуть-чуть.

Магдалена Рыбарикова тоже запомнилась российским поклонникам тенниса по Кубку Кремля. Там она выбила из сетки в первом же матче главную звезду турнира — Марию Шарапову, правда, в следующем матче словачка снялась из-за травмы. А приехала она в Москву прямиком из Линца, где была финалисткой — наивысшее её достижение в сезоне. Хотя полуфинал Уимблдона выглядит более престижным достижением.

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Группа «Камелия»

Слоан Стивенс, Анастасия Севастова и Барбора Стрыцова

Личные встречи:

Стивенс — Севастова — 1−0 (US Open-2017)

Стивенс — Стрыцова — 2−1 (Цинциннати-2014, Уимблдон-2015 — Майами-2011)

Севастова — Стрыцова — 0−2 (Линц-2010, Токио-2011)



Американка Слоан Стивенс в начале сезона была в инвалидной коляске после операции на ноге, а уже во время летней серии турниров в Америке совершила головокружительный прорыв. Она дошла до полуфиналов в Торонто и Цинциннати, а следом выиграла US Open, за месяц пробившись из конца первой тысячи игроков в топ-20. Сейчас Слоан — 13-я ракетка мира. До личного рекорда (11), установленного в 2013 году, осталось совсем чуть-чуть.

Для Анастасии Севастовой это лучший сезон в карьере. Неделю назад она впервые пробилась в топ-15. Теннисистка из Латвии выиграла титул на Мальорке, дважды играла в полуфиналах (Дубай, Мадрид) и ещё 5 раз — в ¼ финала (Бостад, Бухарест, Штутгарт, Чарльстон и US Open).

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова стала последней попавшей на турнир по рейтингу. Во многом ей в этом помог титул в Линце, завоёванный на финише сезона. Также она дошла до ½ финала Сиднея, Праги и Биля, ¼ финала Окленда, Истбурна, Токио и Пекина. Запомнилась Стрыцова ещё и тем, что повлияла на борьбу за звание первой ракетки мира. Она обыграла в первом круге Пекина испанку Гарбинье Мугурусу, которую, воспользовавшись ситуацией, обогнала румынка Симона Халеп.

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Группа «Бугенвиллея»

Коко Вандевей, Елена Веснина и Пэн Шуай

Личные встречи:

Вандевей — Веснина — 1−0 (Сидней-2017)

Вандевей — Пэн Шуай — 0−0

Веснина — Пэн Шуай — 4−5 (Понте-Ведра-Бич-2009, Чарльстон-2011, US Open-2012, Истбурн-2014 — «Ролан Гаррос"-2006, Майами-2007, Чарльстон-2010, Доха-кв-2011, Дубай-2015).

Американка Коко Вандевей проводит лучший сезон в карьере. Правда, титулами она не обзавелась, зато неделю назад впервые стала 12-й ракеткой мира. Во многом ей в этом помогла стабильная игра на самых крупных турнирах. Вандевей дошла до финала Стэнфорда, полуфиналов Australian Open и US Open, ¼ финала Мадрида, Бирмингема и Уимблдона. Кстати, как и Стрыцова, американка приложила руку к смене первой ракетки мира — как раз на US Open. Там она обыграла в четвертьфинале тогдашнего лидера Каролину Плишкову. В итоге после турнира рейтинг-лист WTA возглавила Мугуруса. Кроме того, Коко является главной движущей силой сборной США в Кубке Федерации. В этом розыгрыше она выиграла все 4 одиночки и одну парную комбинацию, внеся существенный вклад в выход своей команды в финал против команды Беларуси, который пройдёт на следующей неделе в Минске.

Для россиянки Елены Весниной это тоже лучший сезон в одиночной карьере. В марте она выиграла свой крупнейший титул в Индиан-Уэллсе и взлетела на рекордную 13-ю строчку рейтинг-листа WTA. Ещё одним заметным результатом для Елены стал четвертьфинал Санкт-Петербурга. Россиянка при этом остаётся одной из лучших парных теннисисток мира. В Чжухай она прилетела прямиком из Сингапура, где дошла до полуфинала чемпионата мира в паре с Макаровой.

Одно из мест в числе 12 участниц Чжухая достаётся по «уайлд-кард» китайской теннисистке. В этом году лучшей среди них оказалась Пэн Шуай. Кстати, ей до попадания на турнир по рейтингу не хватило всего 4 места. 31-летняя Шуай хорошо известна в мире тенниса. В 2011 году она была 14-й ракеткой мира. В этом сезоне Пэн выиграла титул в Наньчане, была финалисткой Тайпэя, полуфиналисткой Страсбурга и Тяньцзиня, где её обыграла россиянка Мария Шарапова. Запасными в Чжухае значатся ещё две китаянки — Чжан Шуай и Дуань Инъин.

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Группа «Роза»

Анастасия Павлюченкова, Анжелика Кербер и Эшли Барти

Личные встречи:

Павлюченкова — Кербер — 5−5 (Брисбен, Монтеррей-2013, Париж-2014, Монтеррей, Токио-2017 — Штутгарт-2013, Брисбен-2014, Fed Cup, Уимблдон-2015, Брисбен-2016)

Павлюченкова — Барти — 2−0 (Куала-Лумпур, US Open-2013)

Кербер — Барти — 1−0 (Брисбен-2017)



Россиянка Анастасия Павлюченкова на данный момент является 14-й ракеткой мира, что позволило ей возглавить одну из четырёх групп Чжухая. До личного рекорда 26-летней теннисистке остался всего шаг (13-е место в рейтинге 2011 года). Павлюченкова выиграла три титула в сезоне — Монтеррей, Рабат и Гонконг, была финалисткой Токио и четвертьфиналисткой Australian Open, Сиднея, Индиан-Уэллса, Стэнфорда и Нью-Хэйвена.

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» Анжелика Кербер начала сезон в статусе первой ракетки мира, а сейчас откатилась на границу второго десятка. Тем не менее 29-летняя немецкая теннисистка была финалисткой Монтеррея, полуфиналисткой Дубая и Токио, четвертьфиналисткой Брисбена, Майами и Истбурна.

Австралийка Эшли Барти, как и Веснина, была участницей парного итогового турнира в Сингапуре. Неделю назад она впервые в карьере стала 20-й ракеткой мира в одиночке. Эшли в этом году завоевала свой первый титул — в Куала-Лумпуре, играла в полуфинале Бирмингема и Уханя, ¼ финала Страсбурга и Ноттингема.