Мария Шарапова: Нельзя плохо отзываться о компаниях, с которыми я сотрудничаю

«Я очень волнуюсь за все продукты, которыми занимаюсь — не важно, разрабатываю их или просто рекламирую. Они сразу становятся для меня особенным. Нельзя плохо о них отзываться — я сразу принимаю это близко к сердцу.



Теннис чем-то похож на бизнес. Если ты сотрудничаешь с огромной компанией, ты не принимаешь решения. Если ты содержишь эту команду, то и главной тоже становишься ты, потому что именно ты инвестируешь в развитие. В теннисе никто не будет поддерживать тебя в период тренировок. В бизнесе всё так же», — цитирует Марию Ad Age.