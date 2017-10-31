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11:19 (мск), источник: GoTennis.ru

Мария Шарапова: Нельзя плохо отзываться о компаниях, с которыми я сотрудничаю

Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своём отношении к бизнесу.

Источник: AFP 2017

«Я очень волнуюсь за все продукты, которыми занимаюсь — не важно, разрабатываю их или просто рекламирую. Они сразу становятся для меня особенным. Нельзя плохо о них отзываться — я сразу принимаю это близко к сердцу.

Теннис чем-то похож на бизнес. Если ты сотрудничаешь с огромной компанией, ты не принимаешь решения. Если ты содержишь эту команду, то и главной тоже становишься ты, потому что именно ты инвестируешь в развитие. В теннисе никто не будет поддерживать тебя в период тренировок. В бизнесе всё так же», — цитирует Марию Ad Age.

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