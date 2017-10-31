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Мария Шарапова: Нельзя плохо отзываться о компаниях, с которыми я сотрудничаю
Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своём отношении к бизнесу.
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Российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своём отношении к бизнесу.
«Я очень волнуюсь за все продукты, которыми занимаюсь — не важно, разрабатываю их или просто рекламирую. Они сразу становятся для меня особенным. Нельзя плохо о них отзываться — я сразу принимаю это близко к сердцу.
Теннис