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11:59 (мск), источник: ТАСС

Тарпищев: Российские теннисисты через три года смогут побороться за Кубок Дэвиса

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Сборная России по теннису сможет побороться за Кубок Дэвиса после того, как ее ведущие игроки обретут стабильность. Такое мнение ТАСС выразил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Источник: РИА "Новости"

«У нас идет смена поколений, и уже формируется ровная команда, надо только готовить парную комбинацию для выступлений на Олимпиаде и Кубке Дэвиса. Думаю, через три года мужчины будут способны побороться за Кубок Дэвиса», — сказал Тарпищев.

В этом сезоне сборная России в матче первого раунда Первой мировой группы проиграла сербам, а в матче плей-офф за право остаться в элите уступила венграм и выбыла из высшего дивизиона. Россияне сыграют во втором раунде Афро- Европейской группы Кубка Дэвиса — 2018 с победителем матча Австрия — Белоруссия, игры пройдут 6—8 апреля в России. Победитель получит право участия в матче плей-офф за выход в первую Мировую группу. Сборная России дважды становилась победителем Кубка Дэвиса в 2002 и 2006 годах.

«Андрей Рублев, Карен Хачанов и Даниил Медведев сейчас на ходу, пока не хватает только стабильности. Все находятся в топ-65, для молодых игроков это хороший результат, они поступательно идут вверх. Но их время настанет через годик- два. Пока сложно ждать стабильных выступлений от молодых игроков в мужской части, так как конкуренция там огромная», — сказал Тарпищев.

Задача женской команды — выйти в первую Мировую группу Кубка Федерации

Президент ФТР заявил, что перед женской командой на следующий сезон ставится задача выйти в первую Мировую группу Кубка Федерации. «Мы рассчитываем, что все сильнейшие игроки, кроме Шараповой, сыграют в Словакии, в том числе и сильнейшая национальная пара мира Веснина/ Макарова», — сказал Тарпищев.

Ранее Тарпищев говорил, что не видит смысла в выступлении Шараповой за сборную из-за ее плотного графика турниров и потому, что команда не играет в элите. В этом сезоне россиянки в рамках второй Мировой группы Кубка Федерации обыграли команду Тайваня, но в раунде плей-офф уступили бельгийкам и не смогли выйти в первую Мировую группу. Матч второй Мировой группы между сборными Словакии и России пройдет в Братиславе 10—11 февраля 2018 года, победитель получит право сыграть в плей-офф за выход в первую Мировую группу. Сборная России становилась обладателем Кубка Федерации четырежды, в последний раз в 2008 году.

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