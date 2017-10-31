Тарпищев: Российские теннисисты через три года смогут побороться за Кубок Дэвиса

Источник: РИА "Новости"

«У нас идет смена поколений, и уже формируется ровная команда, надо только готовить парную комбинацию для выступлений на Олимпиаде и Кубке Дэвиса. Думаю, через три года мужчины будут способны побороться за Кубок Дэвиса», — сказал Тарпищев.

В этом сезоне сборная России в матче первого раунда Первой мировой группы проиграла сербам, а в матче плей-офф за право остаться в элите уступила венграм и выбыла из высшего дивизиона. Россияне сыграют во втором раунде Афро- Европейской группы Кубка Дэвиса — 2018 с победителем матча Австрия — Белоруссия, игры пройдут 6—8 апреля в России. Победитель получит право участия в матче плей-офф за выход в первую Мировую группу. Сборная России дважды становилась победителем Кубка Дэвиса в 2002 и 2006 годах.

«Андрей Рублев, Карен Хачанов и Даниил Медведев сейчас на ходу, пока не хватает только стабильности. Все находятся в топ-65, для молодых игроков это хороший результат, они поступательно идут вверх. Но их время настанет через годик- два. Пока сложно ждать стабильных выступлений от молодых игроков в мужской части, так как конкуренция там огромная», — сказал Тарпищев.

Задача женской команды — выйти в первую Мировую группу Кубка Федерации

Президент ФТР заявил, что перед женской командой на следующий сезон ставится задача выйти в первую Мировую группу Кубка Федерации. «Мы рассчитываем, что все сильнейшие игроки, кроме Шараповой, сыграют в Словакии, в том числе и сильнейшая национальная пара мира Веснина/ Макарова», — сказал Тарпищев.