Зарина Дияс: Я стала сильнее психологически

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
7 вредных советов по воспитанию мальчика
Что нужно обязательно сделать с машиной перед наступлением зимы
Жена Армена Джигарханяна уехала из России
Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Нефтехимик
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс3
Торонто Мэйпл Ливз2
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Лада
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер КэнаксОТ1
Даллас Старз2
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз4
Лос-Анджелес Кингз2
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо Р
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз3
Монреаль Канадиенс8
Хоккей. НХЛ
02:30
Флорида Пантерз5
Тампа-Бэй Лайтнинг8
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс6
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия ФлайерзОТ3
Аризона Койотс4
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю ДжэкетсБ4
Бостон Брюинз3
Футбол. Еврокубки
22:45
Базель
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:45
Манчестер Юнайтед
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:45
ПСЖ
Андерлехт
Футбол. Еврокубки
22:45
Селтик
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:45
Атлетико
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:45
Рома
Челси
Футбол. Еврокубки
22:45
Спортинг
Ювентус
Футбол. Еврокубки
22:45
Олимпиакос П
Барселона
Футбол. Зарубежный
30.10
Бернли1
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
30.10
Эспаньол1
Бетис0
Футбол. Зарубежный
30.10
Лас-Пальмас1
Депортиво3
Футбол. Зарубежный
30.10
Верона1
Интер2
Все события
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Тимченко: Хоккеисты не могут быть на ОИ под нейтральным флагом
В ПСЖ ответили на предложение исключить команду из ЛЧ
Названа причина смерти в Китае 14-летней модели из России
3 полицейских устроили разбойное нападение в РФ
Трапезу в одиночестве связали с ожирением
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12Четверть Серхио Родригеса за ЦСКА
17«Спартак»: есть первый четвертьфинал за шесть лет
10:58 (мск), источник: GoTennis.ru

Зарина Дияс: Я стала сильнее психологически

Представительница Казахстана Зарина Дияс поделилась ожиданиями от следующего сезона.

«Завершившийся сезон получился для меня тяжелейшим, потому что я вернулась на корт после операции на кисти. Сделала её в прошлом году, из-за чего не играла семь месяцев. Поэтому пришлось много работать, чтобы добиться того, чего я добилась.

Читайте также
Зарина Дияс: Я соскучилась по сборной Казахстана. В 2018 году хочу помочь в Кубке Федерации

Выиграла свой первый турнир WTA, поднялась в мировом рейтинге на 66-е место. Очень рада этим результатам. Можно сказать, я провела свой лучший сезон в карьере. Я стала сильнее психологически.

В 2018 году я постараюсь попасть в первую двадцатку мирового рейтинга, хорошо сыграть на турнирах «Большого шлема», а также помочь Казахстану в «Кубке Федерации». Я очень хочу защищать цвета нашей сборной. Соскучилась по команде, за которую не могла играть из-за травмы", — цитирует Дияс Inform БЮРО.

Наталия Камельзон: Мы не боимся конкуренции за право проведения Итогового чемпионата WTA
Черчесов: Меняем какие-то вещи, и Зобнин должен об этом знать
Шипачев больше не игрок сборной России: обзор дня
Тимченко: Хоккеисты не могут быть на ОИ под нейтральным флагом
В ПСЖ ответили на предложение исключить команду из ЛЧ
СМИ: Главный тренер ФК «Ахмат» подал в отставку
Месси выбрал Краснодар для матча сборной Аргентины
Гол и передача Кулемина помогли «Айлендерс» победить «Вегас»
Новости
Авто
Медведев изменил ПДД в России Документ установил единый принцип проезда «круговых перекрёстков», а также узаконил новую разметку, которую водители зовут «вафлями»
Hi-Tech
Правительство РФ намерено стимулировать спрос на электромобили В России намерены ввести меры материальной поддержки для тех, кто покупает электромобили, а также для тех, кто строит для них инфраструктуру.
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом Бывший муж актрисы показал Марии сына.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь