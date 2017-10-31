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00:18 (мск), источник: GoTennis.ru

Новак Джокович: В моей жизни начинается новая глава

Сербский теннисист Новак Джокович поделился впечатлениями от посещения «Мастерса» в Париже.

«Когда я ушёл с корта, проиграв на Уимблдоне, я испытывал чувство благодарности за то, что могу заниматься своим любимым спортом. И я играю уже целых десять лет. Теннис вызывает у меня самые лучшие эмоции: любовь, страсть и верность.

Достигать успеха нужно не только на корте. Жизнь — это путешествие, поэтому я стараюсь развиваться и прогрессировать не только как игрок. Сейчас в моей жизни начинается новая глава, так что я должен заложить хороший фундамент на будущее. Это определённый вызов», — цитирует Новака Tennis World.

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