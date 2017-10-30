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23:32 (мск), источник: GoTennis.ru

Энди Маррей в течение трёх лет должен будет начинать сезон в Австралии

Британский теннисист Энди Маррей заключил соглашение в Федерацией тенниса Австралии, сообщает Tennis World.

По информации источника, теперь в течение ближайших трёх лет британец должен будет начинать сезон в Австралии. Таким образом, Энди не сможет играть на турнире в Дохе и на выставочных соревнованиях в Абу-Даби.

«Это удачное решение, потому что игра в Австралии помогает набрать форму перед сезоном. Я рад, что следующие три года пройдут именно так. Я очень люблю эту страну. Уверен, что теперь буду лучше выступать на мельбурнском «мэйджоре», — подчеркнул Маррей.

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