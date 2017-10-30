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21:47 (мск), источник: GoTennis.ru

Роджер Федерер: Я не готов гоняться за Надалем

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал своё решение сняться с «Мастерса» в Париже.

«Я сразу понимал, что приму окончательное решение только после турнира в Базеле. Сейчас моему организму нужен отдых — я научился чувствовать это. Люди думать, что играть часто очень просто, но это совсем не так.

Да, я подумал о Чемпионской гонке, но я слишком отстал от Рафы. Gонял, что нужно принять решение, не зацикливаясь на рейтинге. Если бы я не гнался за Надалем, точно снялся бы с Парижа.

Самое главное — избежать травм. Если я потрачу все силы на финальный рывок, то наврежу себе. Нужно с пониманием относиться к своему возрасту. Да, я бы хотел впервые за восемь лет окончить сезон на вершине, но сказок не бывает. Если я истощу себя, бегая за очками, будет очень плохо. Я на это не готов», — цитирует Федерера Tennis World.

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