Роджер Федерер: Я не готов гоняться за Надалем

«Я сразу понимал, что приму окончательное решение только после турнира в Базеле. Сейчас моему организму нужен отдых — я научился чувствовать это. Люди думать, что играть часто очень просто, но это совсем не так.



Да, я подумал о Чемпионской гонке, но я слишком отстал от Рафы. Gонял, что нужно принять решение, не зацикливаясь на рейтинге. Если бы я не гнался за Надалем, точно снялся бы с Парижа.



Самое главное — избежать травм. Если я потрачу все силы на финальный рывок, то наврежу себе. Нужно с пониманием относиться к своему возрасту. Да, я бы хотел впервые за восемь лет окончить сезон на вершине, но сказок не бывает. Если я истощу себя, бегая за очками, будет очень плохо. Я на это не готов», — цитирует Федерера Tennis World.