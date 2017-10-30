Зарина Дияс: Я соскучилась по сборной Казахстана. В 2018 году хочу помочь в Кубке Федерации

— Сезон, который завершился, получился тяжелейшим для меня, потому что я вернулась на корт после операции на кисти. Сделала ее в прошлом году, из-за чего не играла семь месяцев. Поэтому пришлось много работать, чтобы добиться того, чего я добилась. Выиграла свой первый WTA, поднялась в мировом рейтинге на 66-е место. Очень рада этим результатам. Можно сказать, я провела свой лучший сезон в карьере, — отметила Дияс.

— Расскажите о финале турнира WTA в Японии, в котором вы обыграли хозяйку корта Ми Като.

— Я играла более агрессивно, нежели японка — хорошо подавала, старалась не давать ей время. Этого хватило для победы, которую я теперь считаю самой важной в своей карьере. На тот момент я сыграла восемь матчей подряд, очень сильно устала. Но собрала оставшиеся силы в кулак и нанесла Ми Като поражение на ее же корте.

— Говорят, все что не убивает — делает сильнее. Вы чувствуете, что травма сделала вас сильнее?

— Когда я повредила кисти и перестала выступать, упала на 250-е место в мировом рейтинге. Однако у меня замечательная команда: тренер Алан Ма, фитнес-инструктор и физиотерапевт. Благодаря им, я и вернулась в TOP-100 лучших теннисисток планеты. Вместе с моими родными и близкими они постоянно давали мне силу и мотивацию.

Сама же я, естественно, думала о камбэке, усиленно тренировалась, хотела, чтобы это произошло как можно быстрее. В итоге очень хороший сезон получился у меня. Стала сильнее психологически.

— Можете раскрыть секрет своего успешного возврашения?

— У каждого свой настрой, своя мотивация на победу. Надо найти свою рутину, то, что тебе помогает поймать кураж, заряжает на борьбу. Для меня это моя семья и тренерская команда. Алан Ма — не только как тренер, но и как человек хороший, всегда в меня верит.

— Расскажите о ваших планах на следующий сезон?

— В 2018 году я постараюсь попасть в TOП-20 мирового рейтинга, хорошо сыграть на турнирах «Большого шлема» и помочь Казахстану в Кубке Федерации. Ближайшие игры сборной уже в феврале в Индии, планирую присоединиться к команде. Я очень хочу защищать цвета нашей сборной. Соскучилась по команде. До этого не могла играть за нее из-за травмы.