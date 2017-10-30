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13:12 (мск), источник: GoTennis.ru

Побеждает неваляшка. Почему Мартина Хингис — самая интересная теннисистка нашего времени

В субботу, 28 октября, Мартина Хингис объявила о завершении карьеры в третий раз. Ей 37, но это вновь выглядело преждевременным заявлением — все верили, что напоследок швейцарка заберёт титул парного Итогового. Вспоминаем ключевые моменты и отдаём должное одной из самых ярких теннисисток нашего времени.

Источник: РИА "Новости"

Каждый спортсмен мечтает о голливудском прощании — таком, когда он уйдёт в тень на пике формы, озаряемый вспышками фотокамер. У большинства эти амбиции не выдерживают испытания суровыми реалиями профессионального спорта, травмами, влиянием времени и громкими поражениями от главных соперников. Хингис 37 и она уходит со сцены в статусе первой ракетки мира, в конце сезона, в котором она завоевала три титула «Шлемов» — два в миксте и один в паре. Это даёт повод думать, что если бы Мартина захотела, она смогла бы побороться за несколько кубков и в следующем году, чтобы увеличить свою коллекцию из двадцати пяти чашек (пять одиночных, 13 парных и семь — микстовых). В юношестве Хингис звали The Swiss Who Can’t Miss — Швейцарка, которая не промахивается. Сейчас ей далеко за тридцать, но в этом сезоне она тоже почти не ошибалась.

Хингис назвали в честь Мартины Навратиловой, и, будто бы подражая великой тёзке, швейцарка также разделила теннисную жизнь на несколько актов. Начиная с первого этапа — в 16 лет у неё уже было три титула «Шлемов» и звание первой ракетки мира — и заканчивая последним, третьим этапом, когда она стала главным мировым специалистом по парным матчам.

В эру мощного тенниса Хингис никогда не была (да и не могла стать) самой взрывной или физически подавляющей спортсменкой — всё-таки в ней всего 170 сантиметров роста, но, возможно, это величайший ум в истории спорта. Со своим невероятным касанием и таймингом, с поразительными углами и спинами, со своим пониманием всего, что происходит в каждом уголке корта Мартина всегда казалась самой одарённой среди всей элиты тенниса. С годами тело неизбежно замедляется, но умственным способности к 37 могут достигнуть пика. Большинство болельщиков запомнит Хингис дерзким подростком, поглумившимся над всем взрослым Туром, но вероятно, больше всего ей подходило как раз выступление в паре, до которого она дошла лишь после тридцати лет.


Как и со всем в жизни, спортивное развитие требует прохождения различных испытаний. В 2003 году 22-летняя Хингис сказала, что не будет больше играть, объяснив решение огромным количеством травм. В 2007 году 27-летняя Хингис была вынуждена завершить карьеру из-за позитивного теста на кокаин. Да, сейчас Мартина в третий раз повесила ракетку на гвоздь, но впервые — добровольно. «Пришёл этот час. Сейчас мне лучше остановиться. Всегда приятнее уйти на пике, сказав, что я отлично провела время».

Спустя двадцать лет после того, как Хингис стала самой юной первой ракеткой мира в истории Тура, она снова выходит на вершину мирового рейтинга, теперь в паре. Этот путь несколько раз прерывался самым неприятным образом, а некоторые паузы имели характер интерлюдий — Мартина не всегда была лучшей в мире в той или иной форме игры, даже не всегда входила в элиту Тура — но она оставалась последовательной и неизменно была интересной. Возможно, главным наследием швейцарки будут вечные споры о том, где она проявила себя лучше — в одиночке или в паре. Но не стоит спорить об одном — она действительно вошла в число великих теннисисток, заслужив место в Зале славы.

Свой первый титул «Шлема» Мартина взяла 21 год назад — тогда, в 1996, 15-летняя девчонка в паре с Хеленой Суковой доминировала на Уимблдоне. Спустя год Хингис заявила о себе в одиночке, выиграв три «мэйджора», дойдя до финала ещё на одном («Ролан Гаррос»), и став первой ракеткой мира. Четвёртый и пятый титулы «Шлемов» пришлись на Australian Open, ознаменовав период австралийского доминирования 1997−1999 годов.

В 2017 году, завершая финальный этап своей карьеры, начавшийся в 2013, Хингис вновь добилась успеха на Уимблдоне (микст, Джейми Маррей), а также первенствовала на US Open (микст, Джейми Маррей + пара, Юн-Янь Чань). Итак, на своём последнем «Шлеме» Хингис тоже отметилась чем-то необычным — таким себе теннисным дабл-даблом. В 37 лет Мартина всё ещё находится в прайме и способна побеждать, что делает завершение карьеры настоящим триумфом.


Факты о швейцарке.

• родилась в Кошице, Словакия

• большую часть карьеры работала с мамой Мелани Молитор

• начала заниматься теннисом в два года (тогда же встала на лыжи)

• впервые выступила на турнире в четыре года — ещё как словацкая спортсменка. Переехала в Швейцарию лишь спустя четыре года

• в 2004 году работала комментатором на Уимблдоне

• в лондонском Музее мадам Тюссо есть статуя Хингис

• финал «Ролан Гаррос» Хингис — Граф был признан лучшим матчем в 30-летней истории WTA-Тура. В голосовании принимали участие болельщики со всего мира

• Мартина побеждала на каждом крупном старте Тура, кроме «Ролан Гаррос» («Шлемы», Итоговый, «Премьеры» разных уровней) на всех покрытиях

• в начале карьеры ментором Хингис была Крис Эверт

• в 12 лет стала самой молодой чемпионкой юниорского «Шлема» в истории, выиграв «Ролан Гаррос"-1993

• в 13 лет стала самой молодой чемпионкой юниорского Уимблдона, а также победила в Париже и в одиночке, и в паре

• четвёртая теннисистка в истории, собравшая календарный парный «Шлем». Ей было всего 18. Australian Open с Лючич-Барони, «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open — с Новотной

• в 2002 повредила связки левой ноги — одна порвана, три удалены

• встречалась с бывшим тренером Федерера

• выиграла все возможные крупные парные WTA-титулы, кроме Берлина

• играла в финалах всех «Шлемов» в одиночке, паре и миксте

• три года подряд брала одиночный и парный трофеи в Австралии — единственная в истории.

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