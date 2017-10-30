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13:11 (мск), источник: GoTennis.ru

Чемпионская гонка ATP. Марин Чилич поднялся на пятую строчку

По итогам минувшей недели в Топ-10 Чемпионской гонки ATP не произошло почти никаких изменений. Только хорват Марин Чилич сместил болгарина Григора Димитрова с пятой строчки.

Источник: AP 2017

Чемпионская гонка ATP. Версия от 30 октября 2017 года.

1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) — 10465.

2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) — 9005.

3. (3) Александр Зверев (Германия) — 4400.

4. (4) Доминик Тим (Австрия) — 3725.

5. (6) Марин Чилич (Хорватия) — 3625.

6. (5) Григор Димитров (Болгария) — 3560.

7. (7) Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150.

8. (8) Давид Гоффен (Бельгия) — 2885.

9. (9) Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2605.

10. (10) Новак Джокович (Сербия) — 2585…

34. (33) Андрей Рублёв (Россия) — 1278…

44. (44) Карен Хачанов (Россия) — 1020…

66. (66) Даниил Медведев (Россия) — 727…

72. (71) Евгений Донской (Россия) — 680…

84. (98) Михаил Южный (Россия) — 600…

98. (94) Андрей Кузнецов (Россия) — 546…

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