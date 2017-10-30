Чемпионская гонка ATP. Марин Чилич поднялся на пятую строчку
По итогам минувшей недели в Топ-10 Чемпионской гонки ATP не произошло почти никаких изменений. Только хорват Марин Чилич сместил болгарина Григора Димитрова с пятой строчки.
По итогам минувшей недели в Топ-10 Чемпионской гонки ATP не произошло почти никаких изменений. Только хорват Марин Чилич сместил болгарина Григора Димитрова с пятой строчки.
Чемпионская гонка ATP. Версия от 30 октября 2017 года.
1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) — 10465.
2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) — 9005.
3. (3) Александр Зверев (Германия) — 4400.
4. (4) Доминик Тим (Австрия) — 3725.
5. (6) Марин Чилич (Хорватия) — 3625.
6. (5) Григор Димитров (Болгария) — 3560.
7. (7) Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150.
8. (8) Давид Гоффен (Бельгия) — 2885.
9. (9) Пабло
10. (10) Новак Джокович (Сербия) — 2585…
34. (33) Андрей Рублёв (Россия) — 1278…
44. (44) Карен Хачанов (Россия) — 1020…
66. (66) Даниил Медведев (Россия) — 727…
72. (71) Евгений Донской (Россия) — 680…
84. (98) Михаил Южный (Россия) — 600…
98. (94) Андрей Кузнецов (Россия) — 546…