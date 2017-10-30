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11:46 (мск), источник: Р-Спорт

Теннисистка Павлюченкова сыграет на WTA Elite Trophy с Кербер и Барти

МОСКВА, 30 окт — Р-Спорт. Россиянка Анастасия Павлюченкова на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) Elite Trophy в Чжухае (Китай) сыграет в группе с немкой Ангеликой Кербер и австралийкой Эшли Барти, сообщается в официальном микроблоге соревнований в Twitter.

Источник: РИА "Новости"

Павлюченкова (14-я ракетка мира) будет на турнире сеяной и сыграет с Кербер (19) и Барти (20) в группе Роза. Другая россиянка Елена Веснина (17) в группе Бугенвиллея встретится с американкой Коко Вандевеге (12) и китаянкой Пэн Шуай (27).

В группе Азалия сыграют Кристина Младенович (Франция, 10), Юлия Гёргес (Германия, 18) и Магдалена Рыбарикова (Словакия, 22), в группе Камелия — Слоан Стивенс (США, 13), Анастасия Севастова (Латвия, 15) и Барбора Стрыцова (Чехия, 23). Победительницы групп выйдут в полуфиналы.

Турнир в Чжухае, призовой фонд которого превышает 2,2 миллиона долларов, пройдет с 31 октября по 5 ноября.

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