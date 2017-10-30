Теннисистка Павлюченкова сыграет на WTA Elite Trophy с Кербер и Барти

Павлюченкова (14-я ракетка мира) будет на турнире сеяной и сыграет с Кербер (19) и Барти (20) в группе Роза. Другая россиянка Елена Веснина (17) в группе Бугенвиллея встретится с американкой Коко Вандевеге (12) и китаянкой Пэн Шуай (27).