Теннисистка Павлюченкова сыграет на WTA Elite Trophy с Кербер и Барти
МОСКВА, 30 окт —
МОСКВА, 30 окт —
Павлюченкова (14-я ракетка мира) будет на турнире сеяной и сыграет с Кербер (19) и Барти (20) в группе Роза. Другая россиянка Елена Веснина (17) в группе Бугенвиллея встретится с американкой Коко Вандевеге (12) и китаянкой Пэн Шуай (27).
В группе Азалия сыграют Кристина Младенович (Франция, 10), Юлия Гёргес (Германия, 18) и Магдалена Рыбарикова (Словакия, 22), в группе Камелия — Слоан Стивенс (США, 13), Анастасия Севастова (Латвия, 15) и Барбора Стрыцова (Чехия, 23). Победительницы групп выйдут в полуфиналы.
Турнир в Чжухае, призовой фонд которого превышает 2,2 миллиона долларов, пройдет с 31 октября по 5 ноября.