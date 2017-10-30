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12:01 (мск), источник: GoTennis.ru

Рейтинг ATP. Люка Пуйе вернулся в Топ-20

По итогам минувшей недели, победитель турнира в Вене, француз Люка Пуйе, вернулся в Топ-20. Также свои позиции улучшили немец Александр Зверев, американец Сэм Куэрри и аргентинец Хуан Мартин Дель Потро.

Рейтинг АТР. Версия от 30 октября 2017 года.

1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) — 10465 очков.

2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) — 9005.

3. (3) Энди Маррей (Великобритания) — 4790.

4. (5) Александр Зверев (Германия) — 4400.

5. (4) Марин Чилич (Хорватия) — 4185.

6. (6) Доминик Тим (Австрия) — 3935.

7. (7) Новак Джокович (Сербия) — 3765.

8. (8) Григор Димитров (Болгария) — 3650.

9. (9) Стэн Вавринка (Швейцария) — 3360.

10. (10) Давид Гоффин (Бельгия) — 2975.

11. (11) Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2650.

12. (12) Милош Раонич (Канада) — 2555.

13. (14) Сэм Куэрри (США) — 2525.

14. (13) Джон Иснер (США) — 2505.

15. (15) Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — 2490.

16. (17) Кевин Андерсон (ЮАР) — 2470.

17. (19) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 2435.

18. (25) Люка Пуйе (Франция) — 2235.

19. (18) Томаш Бердых (Чехия) — 2230.

20. (15) Кеи Нишикори (Япония) — 2175.

35. (35) Андрей Рублёв (Россия) — 1284…

44. (42) Карен Хачанов (Россия) — 1045…

63. (67) Даниил Медведев (Россия) — 772…

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