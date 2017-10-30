Российский теннисист Южный вернулся в топ-100 рейтинга ATP

В воскресенье Южный стал победителем турнира серии «Челленджер», прошедшем во вьетнамском городе Хошимине. В финале 35-летний россиянин победил австралийца Джона Миллмана со счетом 6:4, 6:4.

Южный завоевал второй титул на челленджере кряду и вернётся в топ-100

Первая тройка рейтинга не изменилась: лидером является испанец Рафаэль Надаль, за ним располагаются швейцарец Роджер Федерер и британец Энди Маррей. По одной позиции в топ-10 выиграли немец Александр Зверев, австриец Доменик Тим и болгарин Григор Димитров.