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09:54 (мск), источник: ТАСС

Российский теннисист Южный вернулся в топ-100 рейтинга ATP

ТАСС, 30 октября. Россиянин Михаил Южный поднялся переместился со 101-й позиции на 87-ю в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье Южный стал победителем турнира серии «Челленджер», прошедшем во вьетнамском городе Хошимине. В финале 35-летний россиянин победил австралийца Джона Миллмана со счетом 6:4, 6:4.

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Первая тройка рейтинга не изменилась: лидером является испанец Рафаэль Надаль, за ним располагаются швейцарец Роджер Федерер и британец Энди Маррей. По одной позиции в топ-10 выиграли немец Александр Зверев, австриец Доменик Тим и болгарин Григор Димитров.

Рейтинг ATP от 30 октября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10465 очков;.

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 9005;.

3 (3). Энди Маррей (Великобритания) — 4790;.

4 (5). Александр Зверев (Германия) — 4400;.

5 (4). Марин Чилич (Хорватия) — 4185;.

6 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3935;.

7 (6). Новак Джокович (Сербия) — 3765;.

8 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3650;.

9 (8). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3360;.

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2975…

35 (35). Андрей Рублев (Россия) — 1284…

44 (42). Карен Хачанов (Россия) — 1045…

63 (64). Даниил Медведев (Россия) — 772…

76 (73). Евгений Донской (Россия) — 686…

87 (101). Михаил Южный (Россия) — 616…

100 (97). Андрей Кузнецов (Россия) — 546.

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