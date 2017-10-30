Российский теннисист Южный вернулся в топ-100 рейтинга ATP
ТАСС, 30 октября. Россиянин Михаил Южный поднялся переместился со 101-й позиции на 87-ю в рейтинге Ассоциации
ТАСС, 30 октября. Россиянин Михаил Южный поднялся переместился со 101-й позиции на 87-ю в рейтинге Ассоциации
В воскресенье Южный стал победителем турнира серии «Челленджер», прошедшем во вьетнамском городе Хошимине. В финале 35-летний россиянин победил австралийца Джона Миллмана со счетом 6:4, 6:4.
Первая тройка рейтинга не изменилась: лидером является испанец Рафаэль Надаль, за ним располагаются швейцарец Роджер Федерер и британец Энди Маррей. По одной позиции в топ-10 выиграли немец Александр Зверев, австриец Доменик Тим и болгарин Григор Димитров.
Рейтинг ATP от 30 октября:
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10465 очков;.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 9005;.
3 (3). Энди Маррей (Великобритания) — 4790;.
4 (5). Александр Зверев (Германия) — 4400;.
5 (4). Марин Чилич (Хорватия) — 4185;.
6 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3935;.
7 (6). Новак Джокович (Сербия) — 3765;.
8 (9). Григор Димитров (Болгария) — 3650;.
9 (8). Стэн Вавринка (Швейцария) — 3360;.
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2975…
35 (35). Андрей Рублев (Россия) — 1284…
44 (42). Карен Хачанов (Россия) — 1045…
63 (64). Даниил Медведев (Россия) — 772…
76 (73). Евгений Донской (Россия) — 686…
87 (101). Михаил Южный (Россия) — 616…
100 (97). Андрей Кузнецов (Россия) — 546.