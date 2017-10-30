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08:16 (мск), источник: ТАСС

Халеп завершила сезон на первом месте рейтинга WTA, Шарапова — 60-я

ТАСС, 30 октября. Симона Халеп из Румынии сохранила первую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) после окончания Итогового турнира 2017 года. Обновленная версия рейтинга опубликована на сайте организации.

Источник: AP 2017

В воскресенье в Сингапуре завершился Итоговый турнир WTA, после которого произошло окончательное распределение мест в топ-8.

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Халеп выступала на Итоговом турнире WTA четвертый раз подряд, но не смогла выйти из группы. Тем не менее, ее ближайшие конкурентки также выступили неудачно, благодаря чему Халеп смогла сохранить лидерство и стать 13-й теннисисткой в истории (с введения компьютерной системы подсчета рейтинга в 1975 году) и первой представительницей Румынии, завершившей год в ранге первой ракетки мира.

Победу в Сингапуре одержала датчанка Каролин Возняцки, что позволило ей подняться на третью строчку рейтинга. Испанка Гарбинье Мугуруса, не сумевшая выйти из группы, тем не менее, сохранила вторую позицию. Каролина Плишкова из Чехии, уступившая Возняцки в полуфинале, потеряла одну строчку, став четвертой. Финалистка Итогового турнира американка Винус Уильямс осталась на пятом месте, украинка Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал и потеряла две позиции (6).

На седьмой строчке рейтинга расположилась победительница Открытого чемпиона Франции Елена Остапенко из Латвии, на восьмой — француженка Каролин Гарсия, на девятой — Йоханна Конта (Великобритания). Замкнула десятку сильнейших француженка Кристина Младенович.

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Возвращение Шараповой

В топ-100 сезон закончили девять российских теннисисток. Первая ракетка страны Светлана Кузнецова осталась на 11-й строчке рейтинга (прошлый год она закончила на девятой позиции). В этом сезоне, в отличие от предыдущего (две победы), она не смогла выиграть ни одного турнира, лишь однажды дойдя до финала (в американском «Индиан Уэллсе»).

Анастасия Павлюченкова завершила год на 14-й позиции в рейтинге, Елена Веснина — на 17-й, Дарья Касаткина — 24-й, Екатерина Макарова — 33-й, Наталья Вихлянцева — 54-й. Екатерина Александрова стала 73-й, Евгения Родина — 83-й.

Мария Шарапова, вернувшаяся в теннис весной после отбытия 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, за полгода поднялась с 262-й позиции на 60-ю.

В апреле она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире — в Мадриде — потерпела поражение во втором круге; в середине мая играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из-за травмы бедра. В середине августа Шарапова снялась с турнира в американском Цинциннати из-за травмы руки. В сентябре она дошла до четвертого круга Открытого чемпионата США, а в начале октября выступила на турнире в Пекине, где уступила в третьем круге. В середине октября россиянка выиграла первый турнир с мая 2015 года, победив в китайском Тяньцзине.

 Халеп завершила сезон на первом месте рейтинга WTA, Шарапова - 60-я
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