Не ждали? Возняцки выиграла Итоговый чемпионат

Источник: Спорт-Экспресс

ВСЕ ДОВОЛЬНЫ, КРОМЕ МУГУРУСЫ

Групповой турнир включил в себя ряд сумасшедших по накалу матчей и неожиданных результатов. Ни одной из восьми участниц не удалось пройти групповой этап без поражений. И это прекрасно отражает положение дел в современном женском теннисе, где любая может обыграть любую. В итоге из трех теннисисток, возглавлявших по ходу сезона мировую классификацию и претендовавших на звание первой ракетки мира по итогам года, в полуфинал вышла только одна — Каролина Плишкова.

Елена Остапенко и Элина Свитолина (но не Каролин Гарсия, которая феноменально провела концовку сезона) подтвердили теорию о том, что новичкам в наши дни на итоговых турнирах приходится нелегко. Но обе громко хлопнули дверьми на прощание. Чемпионка Roland Garros после трехчасового суперматча с Винус Уильямс, уже лишившись шансов на выход из группы, уверенно разобралась с Плишковой (6:3, 6:1), а Свитолина, также уже ни на что не претендуя, переиграла Симону Халеп, не пустив первую ракетку мира в полуфинал. Гарсия же после чудесного спасения в заключительном поединке группы с Каролин Возняцки (0:6, 6:3, 7:5) на своем дебютном итоговом чемпионате с первого места в группе вошла в квартет сильнейших.

Должно быть, очень разочарованной своим выступлением в Сингапуре осталась Гарбинье Мугуруса. Чемпионка Уимблдона, которую многие считают наиболее яркой и перспективной среди всех теннисисток, входящих сейчас в мировую элиту, начала с ударной победы над Остапенко, но потом почти без шансов проиграла сопернице в борьбе за первую строчку рейтинга Плишковой, а позже уступила и Винус Уильямс. Тем не менее, испанка завершила сезон второй ракеткой мира.

ХАЛЕП — № 1, ИЛИ ПОМОЛВЛЕНА С ТЕННИСОМ

Битву же за мировую корону, даже не выйдя в полуфинал, выиграла Симона Халеп. Есть что-то забавное в том, что лучшей теннисисткой по итогам года все же стала та, кто по ходу сезона упускала возможность возглавить мировой рейтинг не раз и не два. В 2017-м румынка выиграла супертурнир в Мадриде, играла в финале Roland Garros, а также в Риме, Цинциннати и Пекине.

Халеп стала 13-й в истории первой ракеткой мира по итогам года и первой представительницей Румынии, кому покорилось эта высота. Любопытно, что получая сувенирное кольцо, предназначенное для № 1, от всемирно известного бренда ювелирных украшений, Симона пошутила: «Вы только не подумайте, что я помолвлена. Разве что с теннисом». А своей целью на сезон-2018 румынка обозначила победу на турнире «Большого шлема».

КОГДА ФИНАЛЫ НЕ ТВОЙ КОНЕК

Винус Уильямс без сестры, ушедшей в декрет сразу после Australian Open, осталась единственной представительницей знаменитой семьи в туре, и честь фамилии защищала достойно. Она провела один из лучших своих сезонов за последнее десятилетие — сыграла в финалах двух турниров «Большого шлема» и полуфинале третьего, вернулась в Top-10 и в свои 37 лет переписала несколько возрастных рекордов. Американка вернулась на итоговый чемпионат впервые с 2009 года и не затерялась в компании соперниц, которые буквально делали первые шаги или едва брали ракетки в руки, когда она уже побеждала на крупнейших кортах мира. Уильямс-старшая добралась до финала — третьего крупного в нынешнем сезоне — и… снова проиграла.

В Мельбурне Винус уступила младшей сестре, на Уимблдоне — без шансов Мугурусе. В Сингапуре, выложившись в полуфинале против Каролин Гарсия, противопоставить другой Каролин — Возняцки — в титульной встрече Уильямс мало что смогла.

Американка выиграла у датчанки все семь предыдущих встреч. Но в это воскресенье она может похвастать лишь тем, что во второй партии спаслась с 0:5. Но подавая на то, чтобы остаться в матче при 4:5, суперветеранша отдала свой гейм, а вместе с ним и титул — 4:6, 4:6. Тем не менее, домой Винус Уильямс едет пятой ракеткой мира.

ВОЗНЯЦКИ РАЗБУШЕВАЛАСЬ

Возняцки весь итоговый чемпионат провела феноменально. 6:2, 6:0, 6:0, 6:2, 6:0 — с таким счетом в пользу экс-первой ракетки мира завершились ее первые пять партий в Сингапуре. В третьем туре она, правда, все же проиграла своей тезке Гарсия и даже уступила ей первое место в группе, но не сбилась с настроя. В субботнем полуфинале Возняцки сломила сопротивление еще одной Каролины — Плишковой, а в финале сломала неприятную тенденцию личных встреч с Винус Уильямс.

На протяжении всего турнира датчанка здорово подавала — и в финале записала себе в актив четыре эйса — и заставляла восхищаться своим ударом справа. При этом в финале она не отсиживалась в обороне, за что ее постоянно и нещадно критиковали, а продемонстрировала микс атакующих и оборонительных действий, завершив встречу с 19 активно выигранными очками при 8 невынужденных ошибках.

Возняцки праздновала победу — свою первую на итоговых турнирах и самую крупную пока в карьере. Каролин завершила сезон с 60 победами — это больше, чем у кого-либо еще в 2017-м. При этом сама датчанка покорила этот рубеж впервые с 2011 года, который она завершила первой в мире. 2017-й же Возняцки заканчивает 3-й, совершив рывок в рейтинге (с начала сезона) на 16 позиций.

Получается, что пять крупнейших турниров в 2017-м выиграли пять разных теннисисток, а звание первой ракетки мира досталось шестой.

МАКАРОВОЙ И ВЕСНИНОЙ ЗАЩИТА НЕ УДАЛАСЬ

Под конец насыщенного для обеих олимпийских чемпионок сезона, включившего, помимо прочего, триумф на Уимблдоне, Екатерина Макаровой и Елене Весниной не хватило сил на то, чтобы во второй раз подряд побороться за титул на итоговом турнире года. В своем первом матче они не заметили дебютанток Сюй Ифань и Габриэлу Дабровски (6:1, 6:1), но в полуфинале столкнулись с серьезным сопротивлением Кики Бертенс и Юханны Ларссон — пары, отобравшейся на итоговый турнир последней. Голландско-шведский дуэт здорово играл на своих подачах, вынуждая нашу пару обороняться. В первой партии россиянки упустили ряд возможностей сделать брейк, а решающей стала проигранная подача Макаровой. Во второй партии соперницы еще прибавили и праздновали победу — 6:4, 6:3.

В последствие в финале Бертенс и Ларссон уступили Андреа Главачковой и Тимеа Бабош (6:4, 4:6, 5:10). Сезон для Макаровой завершен, а у Веснина еще может поставить жирную точку, если сумеет настроиться на альтернативные итоговые состязания в Жухае.

ХИНГИС УШЛА ПЕРВОЙ