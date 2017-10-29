Не ждали? Возняцки выиграла Итоговый чемпионат

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый пересматриваемый фильм
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
В Крыму прокомментировали предложение Собчак о референдуме
Тайна века: открыты новые подробности убийства Кеннеди
39-летняя Анфиса Чехова развелась с мужем
Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Штутгарт
Фрайбург
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар2
СКА-Хабаровск0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лестер2
Эвертон0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Тулуза0
Сент-Этьен0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Жирона2
Реал1
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо Р1
Динамо Мн1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Заря Лг2
Александрия2
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Верес1
Олимпик Д1
Футбол. Зарубежный
20:30
Карпаты
Динамо К
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Леванте
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер0
Аугсбург3
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь1
Сибирь2
Футбол. Зарубежный
17:00
Лион2
Метц0
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне2
Фиорентина1
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи3
Сассуоло1
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ1
Дженоа0
Футбол. Зарубежный
17:00
Сампдория4
Кьево1
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе2
Аталанта1
Футбол. Зарубежный
22:45
Малага
Сельта
Футбол. Зарубежный
22:45
Торино
Кальяри
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Марсель
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит0
Локомотив М3
Футбол. Первый дивизион
16:30
Динамо СПб3
Зенит-23
Футбол. Зарубежный
16:30
Брайтон & Хоув1
Саутгемптон1
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь1
Ротор-Волгоград0
Хоккей. НХЛ
23:59
Каролина Харрикейнз
Анахайм Дакс
Футбол. Первый дивизион
15:00
Шинник0
Факел1
Футбол. Зарубежный
15:00
Звезда К1
Ворскла0
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор3
Лада2
Футбол. Зарубежный
14:30
Беневенто1
Лацио5
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо М0
Тосно1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов1
Олимпиец0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Тюмень1
Енисей1
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург2
Спартак-21
Футбол. Зарубежный
14:00
Хетафе2
Реал Сосьедад1
Хоккей. НХЛ
30.10
Виннипег Джетс
Питтсбург Пингвинз
Футбол. Первый дивизион
13:30
Тамбов0
Авангард К1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь3
Балтика0
Футбол. Первый дивизион
12:00
Томь0
Луч-Энергия0
Хоккей. НХЛ
30.10
Калгари Флэймз
Вашингтон Кэпиталз
Футбол. Премьер-лига
11:30
Амкар1
Урал1
Хоккей. КХЛ
10:00
АмурОТ5
Нефтехимик4
Хоккей. КХЛ
10:00
Адмирал0
Ак Барс2
Все события
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Назван самый пересматриваемый фильм
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
«Локо» — чемпион. Пока – первого круга
Возняцки стала чемпионкой Итогового турнира WTA в Сингапуре
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Назван лучший способ мыть фрукты
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ-2018
Дональд Трамп остался без башни в Грузии
Фоторепортажи
11Победа «Ювентуса», поражение «Тоттенхэма» и другие события выходных
12Четверть Серхио Родригеса за ЦСКА
19:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Не ждали? Возняцки выиграла Итоговый чемпионат

Итоговый турнир WTA, подведший итог небанальному сезону-2017, завершился победой датчанки Каролин Возняцки. Румынка Симона Халеп стала первой ракеткой мира по итогам года.

Источник: Спорт-Экспресс

ВСЕ ДОВОЛЬНЫ, КРОМЕ МУГУРУСЫ

Групповой турнир включил в себя ряд сумасшедших по накалу матчей и неожиданных результатов. Ни одной из восьми участниц не удалось пройти групповой этап без поражений. И это прекрасно отражает положение дел в современном женском теннисе, где любая может обыграть любую. В итоге из трех теннисисток, возглавлявших по ходу сезона мировую классификацию и претендовавших на звание первой ракетки мира по итогам года, в полуфинал вышла только одна — Каролина Плишкова.

Елена Остапенко и Элина Свитолина (но не Каролин Гарсия, которая феноменально провела концовку сезона) подтвердили теорию о том, что новичкам в наши дни на итоговых турнирах приходится нелегко. Но обе громко хлопнули дверьми на прощание. Чемпионка Roland Garros после трехчасового суперматча с Винус Уильямс, уже лишившись шансов на выход из группы, уверенно разобралась с Плишковой (6:3, 6:1), а Свитолина, также уже ни на что не претендуя, переиграла Симону Халеп, не пустив первую ракетку мира в полуфинал. Гарсия же после чудесного спасения в заключительном поединке группы с Каролин Возняцки (0:6, 6:3, 7:5) на своем дебютном итоговом чемпионате с первого места в группе вошла в квартет сильнейших.

Должно быть, очень разочарованной своим выступлением в Сингапуре осталась Гарбинье Мугуруса. Чемпионка Уимблдона, которую многие считают наиболее яркой и перспективной среди всех теннисисток, входящих сейчас в мировую элиту, начала с ударной победы над Остапенко, но потом почти без шансов проиграла сопернице в борьбе за первую строчку рейтинга Плишковой, а позже уступила и Винус Уильямс. Тем не менее, испанка завершила сезон второй ракеткой мира.

ХАЛЕП — № 1, ИЛИ ПОМОЛВЛЕНА С ТЕННИСОМ

Битву же за мировую корону, даже не выйдя в полуфинал, выиграла Симона Халеп. Есть что-то забавное в том, что лучшей теннисисткой по итогам года все же стала та, кто по ходу сезона упускала возможность возглавить мировой рейтинг не раз и не два. В 2017-м румынка выиграла супертурнир в Мадриде, играла в финале Roland Garros, а также в Риме, Цинциннати и Пекине.

Халеп стала 13-й в истории первой ракеткой мира по итогам года и первой представительницей Румынии, кому покорилось эта высота. Любопытно, что получая сувенирное кольцо, предназначенное для № 1, от всемирно известного бренда ювелирных украшений, Симона пошутила: «Вы только не подумайте, что я помолвлена. Разве что с теннисом». А своей целью на сезон-2018 румынка обозначила победу на турнире «Большого шлема».

КОГДА ФИНАЛЫ НЕ ТВОЙ КОНЕК

Винус Уильямс без сестры, ушедшей в декрет сразу после Australian Open, осталась единственной представительницей знаменитой семьи в туре, и честь фамилии защищала достойно. Она провела один из лучших своих сезонов за последнее десятилетие — сыграла в финалах двух турниров «Большого шлема» и полуфинале третьего, вернулась в Top-10 и в свои 37 лет переписала несколько возрастных рекордов. Американка вернулась на итоговый чемпионат впервые с 2009 года и не затерялась в компании соперниц, которые буквально делали первые шаги или едва брали ракетки в руки, когда она уже побеждала на крупнейших кортах мира. Уильямс-старшая добралась до финала — третьего крупного в нынешнем сезоне — и… снова проиграла.

В Мельбурне Винус уступила младшей сестре, на Уимблдоне — без шансов Мугурусе. В Сингапуре, выложившись в полуфинале против Каролин Гарсия, противопоставить другой Каролин — Возняцки — в титульной встрече Уильямс мало что смогла.

Американка выиграла у датчанки все семь предыдущих встреч. Но в это воскресенье она может похвастать лишь тем, что во второй партии спаслась с 0:5. Но подавая на то, чтобы остаться в матче при 4:5, суперветеранша отдала свой гейм, а вместе с ним и титул — 4:6, 4:6. Тем не менее, домой Винус Уильямс едет пятой ракеткой мира.

ВОЗНЯЦКИ РАЗБУШЕВАЛАСЬ

Возняцки весь итоговый чемпионат провела феноменально. 6:2, 6:0, 6:0, 6:2, 6:0 — с таким счетом в пользу экс-первой ракетки мира завершились ее первые пять партий в Сингапуре. В третьем туре она, правда, все же проиграла своей тезке Гарсия и даже уступила ей первое место в группе, но не сбилась с настроя. В субботнем полуфинале Возняцки сломила сопротивление еще одной Каролины — Плишковой, а в финале сломала неприятную тенденцию личных встреч с Винус Уильямс.

На протяжении всего турнира датчанка здорово подавала — и в финале записала себе в актив четыре эйса — и заставляла восхищаться своим ударом справа. При этом в финале она не отсиживалась в обороне, за что ее постоянно и нещадно критиковали, а продемонстрировала микс атакующих и оборонительных действий, завершив встречу с 19 активно выигранными очками при 8 невынужденных ошибках.

Возняцки праздновала победу — свою первую на итоговых турнирах и самую крупную пока в карьере. Каролин завершила сезон с 60 победами — это больше, чем у кого-либо еще в 2017-м. При этом сама датчанка покорила этот рубеж впервые с 2011 года, который она завершила первой в мире. 2017-й же Возняцки заканчивает 3-й, совершив рывок в рейтинге (с начала сезона) на 16 позиций.

Получается, что пять крупнейших турниров в 2017-м выиграли пять разных теннисисток, а звание первой ракетки мира досталось шестой.

МАКАРОВОЙ И ВЕСНИНОЙ ЗАЩИТА НЕ УДАЛАСЬ

Под конец насыщенного для обеих олимпийских чемпионок сезона, включившего, помимо прочего, триумф на Уимблдоне, Екатерина Макаровой и Елене Весниной не хватило сил на то, чтобы во второй раз подряд побороться за титул на итоговом турнире года. В своем первом матче они не заметили дебютанток Сюй Ифань и Габриэлу Дабровски (6:1, 6:1), но в полуфинале столкнулись с серьезным сопротивлением Кики Бертенс и Юханны Ларссон — пары, отобравшейся на итоговый турнир последней. Голландско-шведский дуэт здорово играл на своих подачах, вынуждая нашу пару обороняться. В первой партии россиянки упустили ряд возможностей сделать брейк, а решающей стала проигранная подача Макаровой. Во второй партии соперницы еще прибавили и праздновали победу — 6:4, 6:3.

В последствие в финале Бертенс и Ларссон уступили Андреа Главачковой и Тимеа Бабош (6:4, 4:6, 5:10). Сезон для Макаровой завершен, а у Веснина еще может поставить жирную точку, если сумеет настроиться на альтернативные итоговые состязания в Жухае.

ХИНГИС УШЛА ПЕРВОЙ

Легендарная Мартина Хингис, первая на данный момент ракетка мира в парном разряде, в третий раз объявила о завершении своей блистательной карьеры. Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, возобновила выступления на профессиональном уровне с 2013 года и с тех пор выиграла Уимблдон, Australian Open и дважды Открытый чемпионат США в паре и шесть мэйджоров в миксте. Прощальным для швейцарки стал полуфинальный матч против Главачковой и Бабош, в котором Хингис и ее нынешняя партнерша, Чань Юнянь, потерпели поражение 4:6, 6:7 (5:7).

Кокорин троллит "Спартак" и Промеса. Довольно обидно
«Локо» — чемпион. Пока – первого круга
Возняцки стала чемпионкой Итогового турнира WTA в Сингапуре
«Динамо» провело лучший матч года, но проиграло «Тосно»
В «Уильямсе» подтвердили интерес к Квяту
«Вегас» отстранил Шипачева за отказ играть в фарм-клубе
Манчини: Матч «Зенит» — «Локомотив» получился довольно абсурдным
«Краснодар» — «СКА-Хабаровск»: стали известны стартовые составы
Новости
Авто
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео Новый кроссовер Skoda Karoq может появиться в России в 2018 году. И «Авто Mail.Ru» уже протестировал этот автомобиль
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь