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16:17 (мск), источник: GoTennis.ru

Додиг и Гранольерс выиграли соревнования в Базеле в паре

Хорват Иван Додиг и испанец Марсель Гранольерс оказались сильнее французов Фабриса Мартена и Эдуара Роже-Васслена в финале парного турнира в Базеле, — 7/5, 7/6 (6).

Встреча длилась 1 час 42 минуты. За это время Додиг и Гранольерс сделали девять эйсов, четыре раза ошиблись при подаче и реализовали три брейк-пойнта, а их соперники трижды подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и сделали два брейка.

За победу в финале соревнований Swiss Indoors Basel в паре Додиг и Гранольерс получат 500 рейтинговых очков и €119,190 призовых.

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