Додиг и Гранольерс выиграли соревнования в Базеле в паре

Встреча длилась 1 час 42 минуты. За это время Додиг и Гранольерс сделали девять эйсов, четыре раза ошиблись при подаче и реализовали три брейк-пойнта, а их соперники трижды подали навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и сделали два брейка.