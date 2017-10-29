Правительство Канады выделило на создание монумента более двух миллионов долларов.
Додиг и Гранольерс выиграли соревнования в Базеле в паре
Хорват Иван Додиг и испанец Марсель Гранольерс оказались сильнее французов Фабриса Мартена и Эдуара
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Хорват Иван Додиг и испанец Марсель Гранольерс оказались сильнее французов Фабриса Мартена и Эдуара
Встреча длилась 1 час 42 минуты. За это время Додиг и Гранольерс сделали девять эйсов, четыре раза ошиблись при подаче и реализовали три
За победу в финале соревнований Swiss Indoors Basel в паре Додиг и Гранольерс получат 500 рейтинговых очков и €119,190 призовых.