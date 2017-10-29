Ярослава Шведова: Мое сердце с Казахстаном

Источник: Prosports.kz

Самая титулованная теннисистка Казахстана в текущем сезоне не смогла продемонстрировать лучшую игру, пропустив большой период из-за травм. В данное время Ярослава Шведова проходит реабилитационный период после операции на ноге.

Победительница Уимблдона-2010 и US Open-2010 в эксклюзивном интервью рассказала корреспонденту Prosports.kz о ближайших планах и главной мечте своего детства.

— Ярослава, как идет восстановительный процесс? Все ли по плану?

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— Восстановительный процесс проходит плавно и хорошо. Сейчас в Астане прохожу активную реабилитацию, начинаю тренировки по физической подготовке, набираю форму, потому что после операции пришлось быть на костылях чуть больше месяца. Очень многое растерялось, и сейчас все начинается с самых азов, вспоминаю, как двигать пальцами на ноге, потому что после операции совсем другие ощущения. Так что сейчас буду еще месяц как минимум смотреть, как будет проходить реабилитация. Буду заниматься на кортах и в центре реабилитации, использовать все ресурсы Астаны, Казахстана и Федерации тенниса.

— Когда ждать вашего возвращения в WTA тур?

— Все будет зависеть от реабилитации, так что будем смотреть, шаг за шагом. Конечно же, сейчас сезон закончился, и предварительные предположения — это выступления на Australian Open и Fed Сup.

— Прошлый год выдался довольно успешным. Четвертьфинал Уимблдона и 1/8 финала на US Open в одиночном разряде. Нынешний, к сожалению, испортила травма. Какие планы на 2018 год?

— Да, прошлый год был очень хороший, очень много было сыгранных матчей, хорошие результаты были и в паре, и в одиночке. В этом году, к сожалению, пошло не совсем гладко. Началось все с предсезонки. Травмировалась во время подготовки к новому сезону. И потом уже на Australian Open не успевала войти в форму и была не совсем готова. Дальше как бы все немножко затягивалось, сыпалось, и летом уже случилась другая травма, которую нельзя было предотвратить. Пришлось делать операцию. А планы на 2018-й — пока желание восстановить на 100% ногу, войти в хорошую форму и уже смотреть по ходу, потому что со следующего года (так как сейчас мой рейтинг опустился) я буду играть на турнирах категорией ниже. Так что следующий год будет посвящен Кубку Федерации, который будет проходить в Индии. Другая цель — это восстановление моего рейтинга.

— На каких турнирах сосредоточитесь, одиночных или парных? На каком покрытии?

— Целью будет и одиночка, и пара. Основная цель, думаю, одиночка, потому что это все-таки главное. Опять же, буду смотреть по состоянию ноги, потому что это определяет мою физическую готовность. Потому что я уже не молодая (смеется). И перерыв тоже большой был у меня. В моей карьере таких перерывов не было. Я пока не могу предположить, как буду приходить в форму, восстанавливаться и в какой форме я буду. Так что мысли — одиночка и пара, а покрытия у нас периодически меняются в сезоне, так что это опять же будет варьироваться от календаря тура.

— Парный теннис — это не только мастерство, но и химия между партнерами. С кем вам комфортнее всего играть и почему?

— Да, конечно, в парном разряде очень важна химия между партнерами — отношения между напарницами. У меня были очень хорошие результаты с Ваней Кинг (победы на Уимблдоне-2010 и US Open-2010. — здесь и далее прим. Prosports.kz). Мы начали с ней играть по дружбе, сыгрались и постоянно получали удовольствие на корте. Радостно играли, и как-то у нас все получалось. И я считаю, что главное — это химия между игроками, потому что это не только баланс, как, например, допустим, я высокая и сильная, а она поменьше и побыстрее и мы друг друга дополняли на корте. Но и то, что мы были и сейчас являемся очень хорошими напарницами, очень хорошими подругами. В этом году мы начали совместно играть в Америке, но, к сожалению, она тоже травмировалась, у нее тоже была операция на голеностопе летом. После нее у меня через несколько месяцев такое тоже случилось. Мы договорились, что, когда вернемся, попытаемся снова сыграть вместе. Но посмотрим, потому что многое зависит от того, на турнирах какого уровня мы будем играть.

— Нет ли в будущем планов, как ваша бывшая партнерша Саня Мирза, сосредоточиться только на паре?

— Пока фокусироваться только на парном теннисе у меня мыслей не было, потому что в прошлом году я очень хорошо отыграла сезон в одиночке и был хороший рейтинг. Так что я думаю, что пока могу играть в одиночке и показывать хорошие результаты. А пара всегда будет (смеется). Пара у меня сама собой получается. Не знаю, мне всегда везло с напарницами, везло с сеткой, ну и я получаю много удовольствия на корте, потому что есть напарник, есть с кем пообщаться, поговорить, друг друга зарядить энергией, и как-то более динамично проходит время на корте. Так что пока одиночка и пара.

— Члены мужской сборной подстраивают свой календарь под выступления в Кубке Дэвиса, чтобы именно в дни игр за сборную быть на пике формы. Они не скрывают, что для них приоритет — это Кубок Дэвиса, где играют с большей ответственностью. Что является приоритетом для вас и других наших теннисисток?

— У нас тоже, конечно, приоритет — это Fed Cup, Олимпиада, Азиатские игры. И всегда перед этими выступлениями мы тщательно готовимся, подстраиваем календарь, подстраиваем разные моменты, такие как климатические и прочие. И тоже стараемся выкладываться на полную, как и ребята. Но у ребят это намного лучше получается. Мы тоже стараемся. В этом году мы вышли в плей-офф, но, к сожалению, не удалось пройти дальше. Но мы не опускаем руки и готовимся, зная планы на следующий Fed Cup. С моей стороны уже идет активная подготовка, ведем разговоры с капитаном, и я готовлюсь, с тем чтобы выходить на пик формы в тот период.

— Чего не хватило женской сборной в этом году, чтобы пройти Канаду в Кубке Федерации? Все ли хорошо внутри команды?

— Было много разных факторов. То, что мы играли в Канаде, у них дома. То, что кто-то недостаточно был настроен. Может быть, недостаточной была подготовка… Эти факторы все по чуть-чуть накладываются друг на друга. То, что команда-соперница молодая, амбициозная и которой было нечего терять, на кураже… Не факт, что они следующий матч так смогут тоже играть. Их домашние стены так вдохновили, что было очень тяжело их остановить. Мы очень сильно расстроились в команде. У нас хорошие отношения. Я, Галя (Воскобоева), Юля (Путинцева), Камила (Керимбаева) — мы безумно сильно переживали, больше даже, чем наши болельщики, так что еще раз извиняемся, что не смогли оправдать надежд, но мы старались, выкладывались на полную. Мы всегда делаем все, что можем, и надеюсь, нам удастся опять выйти в плей-офф и выйти наконец в Мировую группу. Есть отличие Кубка Дэвиса от Кубка Федерации. У ребят все-таки немножко другой формат выхода в Мировую группу. Но ребята по-любому молодцы и герои: обыграли Аргентину. Хотелось бы еще раз поздравить их с тем, что они совершили сенсацию. Я надеюсь, что у нас тоже получится совершить такое и порадовать всех наших болельщиков и Казахстан.

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— Ставите ли своей целью попадание на Олимпиаду в Токио? И если квалифицируетесь туда в паре, с кем в дуэте вам хотелось бы там сыграть?

— Олимпиада — это была мечта моего детства. Я ее осуществила в Лондоне и в Рио. Попадание в Токио, конечно же, было бы шикарным достижением. Я хотела бы набрать достаточно рейтинга и квалифицироваться туда, не знаю, в одиночке или в паре. Если бы была только пара, то насчет напарницы я не знаю, потому что до Олимпиады еще несколько лет и кто как будет выступать, еще неизвестно.

— После завершения карьеры останетесь в Казахстане или уедете в Россию?

— Я, конечно же, остаюсь в Казахстане. У меня здесь семья, я живу в Астане уже много лет. В Россию не собираюсь и не планировала. Мое сердце с Казахстаном. Планирую в дальнейшем помогать Федерации тенниса развивать теннис. Это была наша первоначальная задача, и я хочу ее продолжить и вложить свои знания в будущее тенниса Казахстана.

— Вы часто играли в очках. Узнают ли вас на улицах Астаны?

— Сейчас я играю в очках уже реже, так как был период, что мне необходимы были очки с диоптриями для зрения, но сейчас от этого отошла, и они уже не нужны. А в Астане в лицо почти не узнают, только на теннисных кортах. И узнают, когда видят мои имя и фамилию в документах или когда карточкой расплачиваюсь в магазине (смеется). Все-таки я маскируюсь на корте, там экипировка. Может быть, если бы я вышла на улицу в экипировке, в которой играю на корте, полностью в амуниции, я думаю, что, может быть, меня и узнали бы.

— Что является вашей большой спортивной мечтой?