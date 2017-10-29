Симона Халеп получила трофей первой ракетки мира по итогам сезона

«В этом году у меня было много взлётов и падений, но каждую неделю я вновь выходила на корт.

Я счастлива, что смогла стабильно выступать на протяжении всего сезона. На мой взгляд, это очень важно для теннисиста. Сейчас я нахожусь в прекрасной форме, у меня нет травм. Постараюсь как можно лучше провести межсезонье, чтобы успешно начать следующий год.

Я не очень переживаю по поводу того, что ни разу не выигрывала турнир «Большого шлема». Я просто хочу работать ещё усерднее, чтобы становиться лучше, но я всё равно намерена это сделать. Конечно, было бы здорово, если бы у меня уже был трофей «мэйджора», но теперь я хочу завоевать его ещё больше, — приводит слова Халеп Straits Times.