Мартина Хингис: Мои неудачи? Сейчас не время о них вспоминать

Источник: AFP 2017

«Мои неудачи? Сейчас не время о них вспоминать.

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Они являются неотъемлемой часть меня и помогали мне становиться сильнее. К счастью, побед в моей карьере было гораздо больше, чем неудач. С другой стороны, именно поражения дают тебе неоценимый опыт. За всё время моих выступлений в одиночном разряде я играла с сёстрами Уильямс, Дэвенпорт, Селеш, Каприати — и каждая наша встреча делала меня лучше. Я делала выводы из свои ошибок и совершенствовалась.