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11:16 (мск), источник: GoTennis.ru

Мартина Хингис: Мои неудачи? Сейчас не время о них вспоминать

Швейцарка Мартина Хингис вспомнила некоторые моменты своей спортивной карьеры и оценила новое поколение теннисисток.

Источник: AFP 2017

«Мои неудачи? Сейчас не время о них вспоминать.

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Они являются неотъемлемой часть меня и помогали мне становиться сильнее. К счастью, побед в моей карьере было гораздо больше, чем неудач. С другой стороны, именно поражения дают тебе неоценимый опыт. За всё время моих выступлений в одиночном разряде я играла с сёстрами Уильямс, Дэвенпорт, Селеш, Каприати — и каждая наша встреча делала меня лучше. Я делала выводы из свои ошибок и совершенствовалась.

Что касается нынешнего поколения теннисисток, то многое зависит от воспитания и образования. Мы знали, как вести себя не только на корте, но и за его пределами. Сейчас этому не учат, хотя это важная составляющая любого игрока. Мы раньше становились взрослыми, были более умными, образованными и дисциплинированными, — приводит слова Хингис официальный сайт WTA.

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