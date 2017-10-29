Мартина Хингис: Мои неудачи? Сейчас не время о них вспоминать
Швейцарка Мартина Хингис вспомнила некоторые моменты своей спортивной карьеры и оценила новое поколение теннисисток.
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Швейцарка Мартина Хингис вспомнила некоторые моменты своей спортивной карьеры и оценила новое поколение теннисисток.
«Мои неудачи? Сейчас не время о них вспоминать.
Они являются неотъемлемой часть меня и помогали мне становиться сильнее. К счастью, побед в моей карьере было гораздо больше, чем неудач. С другой стороны, именно поражения дают тебе неоценимый опыт. За всё время моих выступлений в одиночном разряде я играла с сёстрами Уильямс, Дэвенпорт, Селеш, Каприати — и каждая наша встреча делала меня лучше. Я делала выводы из свои ошибок и совершенствовалась.
Что касается нынешнего поколения теннисисток, то многое зависит от воспитания и образования. Мы знали, как вести себя не только на корте, но и за его пределами. Сейчас этому не учат, хотя это важная составляющая любого игрока. Мы раньше становились взрослыми, были более умными, образованными и дисциплинированными, — приводит слова Хингис официальный сайт WTA.