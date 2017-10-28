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21:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хачанов в паре с Пуйе проиграл в полуфинале турнира в Вене

Россиянин Карен Хачанов в паре с французом Лукасом Пуйе потерпел поражение в матче ½ финала турнира в Вене.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня они в двух сетах проиграли Рохану Бопанну из Индии и Пабло Куэвасу из Уругвая.

Вена (Австрия)

Турнир ATP Erste Bank Open 500

Призовой фонд 2 035 415 евро

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Полуфинал

Бопанна/Куэвас (Индия/Уругвай) — ХАЧАНОВ/Пуйе (Россия/Франция) — 7:6 (7:2), 6:4.

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