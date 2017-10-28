Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Хачанов в паре с Пуйе проиграл в полуфинале турнира в Вене
Россиянин Карен Хачанов в паре с французом Лукасом Пуйе потерпел поражение в матче ½ финала турнира в Вене.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Россиянин Карен Хачанов в паре с французом Лукасом Пуйе потерпел поражение в матче ½ финала турнира в Вене.
Сегодня они в двух сетах проиграли Рохану Бопанну из Индии и Пабло Куэвасу из Уругвая.
Вена (Австрия)
Турнир ATP Erste Bank Open 500
Призовой фонд 2 035 415 евро
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Полуфинал
Бопанна/Куэвас (Индия/Уругвай) — ХАЧАНОВ/Пуйе (Россия/Франция) — 7:6 (7:2), 6:4.