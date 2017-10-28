Федерер разгромил Гоффена в полуфинале турнира в Базеле и сыграет с дель Потро
Швейцарец Роджер Федерер (1) уверенно вышел в финал домашнего турнира категории ATP 500 в Базеле, разгромив бельгийца Давида Гоффена (3) со счётом 6:1, 6:2.
Швейцарец Роджер Федерер (1) уверенно вышел в финал домашнего турнира категории ATP 500 в Базеле, разгромив бельгийца Давида Гоффена (3) со счётом 6:1, 6:2.
Теннисисты провели на корте всего час. Федерер выполнил 4 подачи навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4
За титул Федерер поспорит с аргентинцем