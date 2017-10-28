Хингис завершила карьеру поражением

Источник: AP 2017

В полуфинале теннисистки, посеянные под первым номером, уступили венгерке Тимее Бабош и чешке Андрее Главачковой (3-й номер посева) со счетом 4:6, 6:7 (5:7). В финале Бабош и Главачкова сыграют с победительницей встречи Екатерина Макарова / Елена Веснина (обе — Россия, 2-й номер посева) и Кики Бертенс (Нидерланды) / Юханна Ларссон (Швеция), их матч пройдет позже в субботу.

Ранее 37-летняя Хингис сообщила, что завершит профессиональную карьеру после турнира в Сингапуре.

Хингис является пятикратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде, еще 13 раз швейцарка побеждала в парных соревнованиях и семь раз в миксте. Всего в ее активе 43 победы на турнирах WTA в одиночном разряде и 64 — в парном. На протяжении карьеры швейцарка 209 недель возглавляла рейтинг WTA. В 2016 году на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро она в паре с Тимеей Бачински завоевала серебряную медаль, уступив в финале россиянкам Елене Весниной и Екатерине Макаровой.

Хингис в 1995 году была признана новичком года, в 1996-м получила награду «Прорыв года», а в 1997-м стала игроком года. В 2013 году Хингис была введена в Международный зал теннисной славы в американском Ньюпорте (штат Род-Айленд).