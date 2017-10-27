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21:48 (мск), источник: GoTennis.ru

Вена. Александр Зверев проиграл Жо-Вилфриду Цонга

Пятая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев, в четвертьфинале соревнований Erste Bank Open уступил французу Жо-Вилфриду Цонга, занимающему 15-е место мирового рейтинга, — 6/7 (6), 2/6.

За 1 час 32 минуты матча Александр сделал 10 эйсов и два брейка, семь раз ошибившись при подаче. Тогда как Жо-Вилфрид 10 раз подал навылет и реализовал четыре брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку. Счёт личных встреч оппонентов стал 2:1 в пользу француза.

В полуфинале турнира в Вене Цонга сразится с немцем Филиппом Кольшрайбером.

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