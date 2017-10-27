Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Вена. Александр Зверев проиграл Жо-Вилфриду Цонга
Пятая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев, в четвертьфинале соревнований Erste Bank Open уступил французу
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Пятая ракетка мира, немецкий теннисист Александр Зверев, в четвертьфинале соревнований Erste Bank Open уступил французу
За 1 час 32 минуты матча Александр сделал 10 эйсов и два брейка, семь раз ошибившись при подаче. Тогда как
В полуфинале турнира в Вене Цонга сразится с немцем Филиппом Кольшрайбером.