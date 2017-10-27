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19:08 (мск), источник: ТАСС

Шарапова, скорее всего, не сыграет за сборную России в 2018 году

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Шарапова с высокой долей вероятности не будет играть за сборную России в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Источник: ИТАР-ТАСС

Шарапова завершила сезон, уступив 17 октября в первом круге турнира «ВТБ Кубок Кремля» словачке Магдалене Рыбариковой.

Фоторепортаж
Мария Шарапова. Ранний вылетРоссиянка уступила Магдалене Рыбариковой в первом круге «Кубка Кремля». Кадры матча — в галерее «СЭ».

«Шараповой нет смысла играть в следующем году, поскольку мы не будем выступать в элитном дивизионе. Что касается отбора на Олимпийские игры, то будем это планировать», — сказал Тарпищев.

Шарапова весной 2017 года возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В апреле она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире — в Мадриде — потерпела поражение во втором круге; в середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из- за травмы бедра. В середине августа Шарапова снялась с турнира в американском Цинциннати из-за травмы руки. В сентябре она дошла до четвертого круга US Open, а в начале октября выступила на турнире в Пекине, где уступила в третьем круге.

В середине октября Шарапова выиграла турнир в Тяньцзине.

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