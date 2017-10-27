Шарапова, скорее всего, не сыграет за сборную России в 2018 году

«Шараповой нет смысла играть в следующем году, поскольку мы не будем выступать в элитном дивизионе. Что касается отбора на Олимпийские игры, то будем это планировать», — сказал Тарпищев.

Шарапова весной 2017 года возобновила выступления после 15-месячной дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. В апреле она дошла до полуфинала турнира в Штутгарте, на следующем турнире — в Мадриде — потерпела поражение во втором круге; в середине мая Шарапова играла в Риме, где дошла до второго круга, но снялась с турнира из- за травмы бедра. В середине августа Шарапова снялась с турнира в американском Цинциннати из-за травмы руки. В сентябре она дошла до четвертого круга US Open, а в начале октября выступила на турнире в Пекине, где уступила в третьем круге.