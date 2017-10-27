Первая ракетка мира Халеп не смогла выйти в полуфинал Итогового турнира WTA

Источник: AP 2017

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Свитолиной, посеянной на турнире под четвертым номером. Украинка еще до матча потеряла шансы выйти в полуфинал, так как уступила в двух предыдущих играх. Халеп для выхода в ½ финала нужно было побеждать соперницу.

Из «красной» группы в следующий раунд соревнований вышли датчанка Каролин Возняцки (6) и француженка Каролин Гарсия (8). В полуфинале Возняцки сыграет с чешкой Каролиной Плишковой (3), а Гарсия — с американкой Винус Уильямс (5). В случае победы на турнире Плишкова сместит Халеп с первого места в рейтинге WTA.

Халеп выступала на Итоговом турнире WTA четвертый раз подряд. Ее лучшим результатом является выход в финал в 2014 году, где она проиграла американке Серене Уильямс. Румынка в текущем сезоне впервые в карьере стала первой «ракеткой» мира, она выиграла турнир в Мадриде и дошла до финала Открытого чемпионата Франции и турниров в Риме, Цинциннати и Пекине.

Свитолина впервые в карьере попала на Итоговый турнир WTA. В текущем сезоне украинка одержала победы на соревнованиях в Дубае, Риме и Торонто.