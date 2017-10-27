Гарсия обыграла Возняцки на Итоговом турнире WTA

Встреча завершилась со счетом 0:6, 6:3, 7:5 в пользу француженки. Возняцки в третьем из трех проведенных на турнире матчей выигрывает один из сетов «всухую». Ранее датчанка обыграла первую «ракетку» мира румынку Симону Халеп (6:2, 6:0) и украинку Элину Свитолину (6:2, 6:0). Несмотря на поражение, Возняцки обеспечила себе выход в полуфинал турнира.

Позднее в пятницу пройдет заключительный матч группового раунда, в котором сыграют Халеп (1) и Свитолина (4), которая потеряла шансы выйти в полуфинал. В случае если Халеп победит, то она пробьется в полуфинал, где сыграет с чешкой Каролиной Плишковой (3), а Возняцки встретится с американкой Винус Уильямс (5). Если победит Свитолина, то Гарсия выйдет в полуфинал и сыграет с Уильямс, а Возняцки встретится с Плишковой.

Гарсия в текущем сезоне показала лучший результат в карьере на турнирах серии Большого шлема. На Открытом чемпионате Франции она дошла до четвертьфинала, где проиграла Плишковой. Также француженка выиграла турниры WTA в китайских Ухане и Пекине. На Итоговом турнире она выступает впервые.

Возняцки в пятый раз играет на Итоговом турнире (2009, 2010, 2011, 2014 годы). Лучшим ее результатом на данных соревнованиях является выход в финал в 2010 году, где она уступила бельгийке Ким Клейстерс. В текущем сезоне она выиграла турнир в Токио и проиграла в финальных матчах на соревнованиях в Торонто, Бостаде, Истборне, Майами, Дубае и Дохе.