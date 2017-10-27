Спецпроект «100 женщин»: как менялась женская спортивная форма

Со временем женщины стали активнее проявлять себя в спорте. Благодаря этому изменилась и форма. Она стала практичнее и удобнее, хотя и сейчас сохраняются некоторые исключения.

В рамках проекта «100 женщин» Би-би-си изучает проблему сексизма в спорте. На этот раз в поле зрения оказалась история женского спортивного костюма и то, как он эволюционировал с течением времени.

Теннис

На Олимпийских играх женщины впервые выступили в 1900 году. Они составили всего 2% спортсменов, приехавших на Игры, и были представлены лишь в пяти видах спорта, включая теннис. В то время женщины на корте носили закрывающие лодыжки платья с длинным рукавом.

Игроки в теннис в начале 1900-х годов | Источник: AFP 2017

Революцию совершила французская теннисистка Сюзанн Ленглен. Помимо спортивных успехов, она радикально изменила фасон женского спортивного костюма. Вместо громоздкой юбки Ленглен вышла на корт в платье с коротким рукавом и юбкой в складку до колена. Кроме того, она начала носить повязку на голове, которая вскоре стала ее визитной карточкой.

«Все теннисистки должны на коленях благодарить Сюзанн за избавление от тирании корсета», — говорила американская теннисистка Элизабет Райан, современница Ленглен.

Сюзанн Ленглен (справа) с английской королевой Марией и королем Георгом Пятым в 1926 году. | Источник: AFP 2017

Спортивная форма современных теннисисток гораздо лучше подходит для активной игры. В вопросах стиля спортсменки тоже заметно продвинулись. В 2007 году известная теннисистка Винус Уильямс запустила собственную линию модной одежды.

Винус Уильямс в 2016 году. | Источник: AFP 2017

Синхронное плавание

Сегодня этот спорт ассоциируется с яркими, блестящими костюмами и водостойким макияжем. Однако так было не всегда.

В программу Олимпийских игр этот спорт был включен только в 1984 году. С тех пор на эстетику уходит много времени и сил.

Выступление синхронисток в 1942 году. | Источник: AP 2017

«Это очень артистичный вид спорта, поэтому важен образ целиком. Нужны идеальная прическа, идеальный костюм, идеальное тело», — говорила канадская синхронистка Эрин Уилсон накануне Олимпиады-2012.

Синхронистки в современных купальниках. | Источник: AFP 2017

Гандбол

Гандболистка Изабелла Флери, одна из героинь проекта «100 женщин» в этом году, вместе с командой Рио-де-Жанейро выступила против стандартной спортивной формы для гандбола. Этот протест против бикини активно обсуждали в соцсетях.

«Во время последнего матча, когда мы пытались играть в шортах, нас попросили их снять и остаться в купальниках, — рассказывает спортсменка. — Мы запротестовали, но нас угрозами стали заставлять снять шорты. Сейчас эти правила изменены».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:38.00925925925926% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BauPaArjTFP/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Konrad Szczukocki (@szczuko3)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-10-26T19:12:11+00:00">Окт 26 2017 в 12:12 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Похожий скандал разразился в 2014 году. В Стране Басков в Испании команда по пляжному гандболу назвала сексистскими правила, касающиеся спортивной формы. Спортсменки были не согласны с тем, что мужчинам разрешено носить более свободную форму.

Футбол

Футбольная спортивная форма напрямую связана с движением суфражисток в Великобритании. Известная суфражистка леди Флоренс Дикси была президентом Британского женского футбольного клуба. С помощью футбола они надеялись навсегда избавиться от викторианского платья.

Женская футбольная команда в 1930-х годах. | Источник: AFP 2017

«Нет ни единой причины, почему женщины не могут играть в футбол, при этом играть хорошо. Для этого им нужны подходящие костюмы. Давно пора избавиться от платьев, похожих на смирительные рубашки, которые навязывает мода», — написала Дикси в 1895 году.

В 1921 году Футбольная ассоциация Великобритании запретила женщинам играть на площадках, не аккредитованных ассоциацией. Там заявили, что футбол — «весьма неподходящее для женщин занятие, а поэтому поощрять его не стоит». Запрет был отменен только в 1971 году.

В 2014 году Международная федерация футбола (ФИФА) официально разрешила игрокам носить головные уборы, в том числе хиджабы. До этого спортивные чиновники запрещали любые платки, ссылаясь на то, что это может спровоцировать травмы головы или шеи.

Женская сборная Ирана по футболу в 2011 году. | Источник: Reuters