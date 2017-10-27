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12:11 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Спецпроект «100 женщин»: как менялась женская спортивная форма

В начале XX века женская спортивная форма никак не помогала спортивным успехам. Она, наоборот, сковывала и ограничивала движения. Длинные платья и шляпы, которые даже на корте должны были поддерживать женственный образ, были не только неудобными, но и мешали играть в полную силу.

Со временем женщины стали активнее проявлять себя в спорте. Благодаря этому изменилась и форма. Она стала практичнее и удобнее, хотя и сейчас сохраняются некоторые исключения.

В рамках проекта «100 женщин» Би-би-си изучает проблему сексизма в спорте. На этот раз в поле зрения оказалась история женского спортивного костюма и то, как он эволюционировал с течением времени.

Теннис

На Олимпийских играх женщины впервые выступили в 1900 году. Они составили всего 2% спортсменов, приехавших на Игры, и были представлены лишь в пяти видах спорта, включая теннис. В то время женщины на корте носили закрывающие лодыжки платья с длинным рукавом.

Игроки в теннис в начале 1900-х годов | Источник: AFP 2017

Революцию совершила французская теннисистка Сюзанн Ленглен. Помимо спортивных успехов, она радикально изменила фасон женского спортивного костюма. Вместо громоздкой юбки Ленглен вышла на корт в платье с коротким рукавом и юбкой в складку до колена. Кроме того, она начала носить повязку на голове, которая вскоре стала ее визитной карточкой.

«Все теннисистки должны на коленях благодарить Сюзанн за избавление от тирании корсета», — говорила американская теннисистка Элизабет Райан, современница Ленглен.

Сюзанн Ленглен (справа) с английской королевой Марией и королем Георгом Пятым в 1926 году. | Источник: AFP 2017

Спортивная форма современных теннисисток гораздо лучше подходит для активной игры. В вопросах стиля спортсменки тоже заметно продвинулись. В 2007 году известная теннисистка Винус Уильямс запустила собственную линию модной одежды.

Винус Уильямс в 2016 году. | Источник: AFP 2017

Синхронное плавание

Сегодня этот спорт ассоциируется с яркими, блестящими костюмами и водостойким макияжем. Однако так было не всегда.

В программу Олимпийских игр этот спорт был включен только в 1984 году. С тех пор на эстетику уходит много времени и сил.

Выступление синхронисток в 1942 году. | Источник: AP 2017

«Это очень артистичный вид спорта, поэтому важен образ целиком. Нужны идеальная прическа, идеальный костюм, идеальное тело», — говорила канадская синхронистка Эрин Уилсон накануне Олимпиады-2012.

Синхронистки в современных купальниках. | Источник: AFP 2017

Гандбол

Гандболистка Изабелла Флери, одна из героинь проекта «100 женщин» в этом году, вместе с командой Рио-де-Жанейро выступила против стандартной спортивной формы для гандбола. Этот протест против бикини активно обсуждали в соцсетях.

«Во время последнего матча, когда мы пытались играть в шортах, нас попросили их снять и остаться в купальниках, — рассказывает спортсменка. — Мы запротестовали, но нас угрозами стали заставлять снять шорты. Сейчас эти правила изменены».

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Похожий скандал разразился в 2014 году. В Стране Басков в Испании команда по пляжному гандболу назвала сексистскими правила, касающиеся спортивной формы. Спортсменки были не согласны с тем, что мужчинам разрешено носить более свободную форму.

Футбол

Футбольная спортивная форма напрямую связана с движением суфражисток в Великобритании. Известная суфражистка леди Флоренс Дикси была президентом Британского женского футбольного клуба. С помощью футбола они надеялись навсегда избавиться от викторианского платья.

Женская футбольная команда в 1930-х годах. | Источник: AFP 2017

«Нет ни единой причины, почему женщины не могут играть в футбол, при этом играть хорошо. Для этого им нужны подходящие костюмы. Давно пора избавиться от платьев, похожих на смирительные рубашки, которые навязывает мода», — написала Дикси в 1895 году.

В 1921 году Футбольная ассоциация Великобритании запретила женщинам играть на площадках, не аккредитованных ассоциацией. Там заявили, что футбол — «весьма неподходящее для женщин занятие, а поэтому поощрять его не стоит». Запрет был отменен только в 1971 году.

В 2014 году Международная федерация футбола (ФИФА) официально разрешила игрокам носить головные уборы, в том числе хиджабы. До этого спортивные чиновники запрещали любые платки, ссылаясь на то, что это может спровоцировать травмы головы или шеи.

Женская сборная Ирана по футболу в 2011 году. | Источник: Reuters
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