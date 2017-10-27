Спецпроект «100 женщин»: как менялась женская спортивная форма
В начале XX века женская спортивная форма никак не помогала спортивным успехам. Она, наоборот, сковывала и ограничивала движения. Длинные платья и шляпы, которые даже на корте должны были поддерживать женственный образ, были не только неудобными, но и мешали играть в полную силу.
Со временем женщины стали активнее проявлять себя в спорте. Благодаря этому изменилась и форма. Она стала практичнее и удобнее, хотя и сейчас сохраняются некоторые исключения.
В рамках проекта «100 женщин» Би-би-си изучает проблему сексизма в спорте. На этот раз в поле зрения оказалась история женского спортивного костюма и то, как он эволюционировал с течением времени.
Теннис
На Олимпийских играх женщины впервые выступили в 1900 году. Они составили всего 2% спортсменов, приехавших на Игры, и были представлены лишь в пяти видах спорта, включая теннис. В то время женщины на корте носили закрывающие лодыжки платья с длинным рукавом.
Игроки в теннис в начале 1900-х годов | Источник:AFP 2017
Революцию совершила французская теннисистка Сюзанн Ленглен. Помимо спортивных успехов, она радикально изменила фасон женского спортивного костюма. Вместо громоздкой юбки Ленглен вышла на корт в платье с коротким рукавом и юбкой в складку до колена. Кроме того, она начала носить повязку на голове, которая вскоре стала ее визитной карточкой.
«Все теннисистки должны на коленях благодарить Сюзанн за избавление от тирании корсета», — говорила американская теннисистка Элизабет Райан, современница Ленглен.
Сюзанн Ленглен (справа) с английской королевой Марией и королем Георгом Пятым в 1926 году. | Источник:AFP 2017
Спортивная форма современных теннисисток гораздо лучше подходит для активной игры. В вопросах стиля спортсменки тоже заметно продвинулись. В 2007 году известная теннисистка Винус Уильямс запустила собственную линию модной одежды.
Винус Уильямс в 2016 году. | Источник:AFP 2017
Синхронное плавание
Сегодня этот спорт ассоциируется с яркими, блестящими костюмами и водостойким макияжем. Однако так было не всегда.
В программу Олимпийских игр этот спорт был включен только в 1984 году. С тех пор на эстетику уходит много времени и сил.
Выступление синхронисток в 1942 году. | Источник:AP 2017
«Это очень артистичный вид спорта, поэтому важен образ целиком. Нужны идеальная прическа, идеальный костюм, идеальное тело», — говорила канадская синхронистка Эрин Уилсон накануне Олимпиады-2012.
Синхронистки в современных купальниках. | Источник:AFP 2017
Гандбол
Гандболистка Изабелла Флери, одна из героинь проекта «100 женщин» в этом году, вместе с командой Рио-де-Жанейро выступила против стандартной спортивной формы для гандбола. Этот протест против бикини активно обсуждали в соцсетях.
«Во время последнего матча, когда мы пытались играть в шортах, нас попросили их снять и остаться в купальниках, — рассказывает спортсменка. — Мы запротестовали, но нас угрозами стали заставлять снять шорты. Сейчас эти правила изменены».
Во время загрузки произошла ошибка.
Похожий скандал разразился в 2014 году. В Стране Басков в Испании команда по пляжному гандболу назвала сексистскими правила, касающиеся спортивной формы. Спортсменки были не согласны с тем, что мужчинам разрешено носить более свободную форму.
Футбол
Футбольная спортивная форма напрямую связана с движением суфражисток в Великобритании. Известная суфражистка леди Флоренс Дикси была президентом Британского женского футбольного клуба. С помощью футбола они надеялись навсегда избавиться от викторианского платья.
Женская футбольная команда в 1930-х годах. | Источник:AFP 2017
«Нет ни единой причины, почему женщины не могут играть в футбол, при этом играть хорошо. Для этого им нужны подходящие костюмы. Давно пора избавиться от платьев, похожих на смирительные рубашки, которые навязывает мода», — написала Дикси в 1895 году.
В 1921 году Футбольная ассоциация Великобритании запретила женщинам играть на площадках, не аккредитованных ассоциацией. Там заявили, что футбол — «весьма неподходящее для женщин занятие, а поэтому поощрять его не стоит». Запрет был отменен только в 1971 году.
В 2014 году Международная федерация футбола (ФИФА) официально разрешила игрокам носить головные уборы, в том числе хиджабы. До этого спортивные чиновники запрещали любые платки, ссылаясь на то, что это может спровоцировать травмы головы или шеи.
Женская сборная Ирана по футболу в 2011 году. | Источник:Reuters
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