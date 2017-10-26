Мартина Хингис: Преданные болельщики и страсть к теннису — вот что заставляло меня возвращаться

«Наконец-то кот выпрыгнул из мешка — я ухожу в третий раз, и, судя по всему, окончательно. В это трудно поверить, но я начала карьеру 23 года назад. Это были самые плодотворные годы в моей жизни как с профессиональной, так и с личностной точек зрения. Однако настало время уходить, и я сделаю это после своего последнего матча в Сингапуре.



Для меня стал большой удачей тот факт, что в течение такого количества времени я занималась этим потрясающим видом спорта. Всегда искренне любила теннис, и очень ему благодарна за все сложности, препятствия, моменты радости, дружбу и многое другое, что он мне дал.



Хочу поблагодарить свою маму, которая привела меня в эту игру. Благодарна спонсорам, коллегам по Туру и всем моим многочисленным партнёрам. Все вы делали мою жизнь проще и ярче. Спасибо семье, команде и друзьям, которые были для меня главным источником вдохновения и мотивации.



И, разумеется, огромное спасибо моим преданным фанатам. Вы всегда были рядом со мной — и в моменты триумфов, и в моменты неудач. Вы и страсть к теннису — вот что заставляло меня возвращаться.