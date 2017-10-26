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20:15 (мск), источник: GoTennis.ru

Мартина Хингис: Преданные болельщики и страсть к теннису — вот что заставляло меня возвращаться

Швейцарская теннисистка Мартина Хингис прокомментировала своё решение завершить профессиональные выступления после Итогового чемпионата WTA в Сингапуре.

«Наконец-то кот выпрыгнул из мешка — я ухожу в третий раз, и, судя по всему, окончательно. В это трудно поверить, но я начала карьеру 23 года назад. Это были самые плодотворные годы в моей жизни как с профессиональной, так и с личностной точек зрения. Однако настало время уходить, и я сделаю это после своего последнего матча в Сингапуре.

Для меня стал большой удачей тот факт, что в течение такого количества времени я занималась этим потрясающим видом спорта. Всегда искренне любила теннис, и очень ему благодарна за все сложности, препятствия, моменты радости, дружбу и многое другое, что он мне дал.

Хочу поблагодарить свою маму, которая привела меня в эту игру. Благодарна спонсорам, коллегам по Туру и всем моим многочисленным партнёрам. Все вы делали мою жизнь проще и ярче. Спасибо семье, команде и друзьям, которые были для меня главным источником вдохновения и мотивации.

 И, разумеется, огромное спасибо моим преданным фанатам. Вы всегда были рядом со мной — и в моменты триумфов, и в моменты неудач. Вы и страсть к теннису — вот что заставляло меня возвращаться.

Не буду прощаться. История показывает, что до сих пор мне не удавалось долго оставаться вне тенниса. Хочу увидеть, какие ещё возможности мне предоставятся. Уверена, что дальше будет ещё лучше.

С любовью и благодарностью, ваша Мартина, — написала Хингис в своём Instagram.

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