Международный турнир WTA пройдет в Москве в июле 2018 года

Турнир пройдет с 23 по 29 июля на открытых грунтовых кортах Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча при поддержке академии Александра Островского и Федерации тенниса России (ФТР).

Соревнования будут проводиться в одиночном и парном разрядах. В одиночном турнире примут участие 32 спортсменки, в парном — 16.

«Как президент федерации хочу сказать, что это здорово, что в стране создается система соревнований, — сказал глава ФТР Шамиль Тарпищев. — Проведение нового женского турнира в Москве — это несомненно шаг вперед для всех нас. Это хорошо, что есть люди, заинтересованные в развитии тенниса».