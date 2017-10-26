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15:07 (мск), источник: ТАСС

Международный турнир WTA пройдет в Москве в июле 2018 года

ТАСС, 26 октября. Международный турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) с призовым фондом $750 тыс. состоится в Москве в июле 2018 года. Об этом сообщается на официальном сайте Академии тенниса Александра Островского, которая выступает одним из организаторов соревнований.

Турнир пройдет с 23 по 29 июля на открытых грунтовых кортах Национального теннисного центра России имени Хуана Антонио Самаранча при поддержке академии Александра Островского и Федерации тенниса России (ФТР).

Соревнования будут проводиться в одиночном и парном разрядах. В одиночном турнире примут участие 32 спортсменки, в парном — 16.

«Как президент федерации хочу сказать, что это здорово, что в стране создается система соревнований, — сказал глава ФТР Шамиль Тарпищев. — Проведение нового женского турнира в Москве — это несомненно шаг вперед для всех нас. Это хорошо, что есть люди, заинтересованные в развитии тенниса».

«Мы благодарим WTA за доверие, а также Федерацию тенниса России за поддержку в рамках работы по согласованию проведения нового профессионального теннисного турнира в России, — отметил владелец и основатель российской частной теннисной академии Александр Островский. — Мы считаем, что проведение турнира на самом высоком уровне организации в столице России с привлечением к участию игроков мировой величины, в том числе ведущих российских теннисистов, поднимет интерес и даст новый толчок развитию тенниса в нашей стране».

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