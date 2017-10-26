Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ответ РФ: новый пакет санкций против США станет самым жестким-СМИ
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Кремль отреагировал на слова Собчак об «украинском» Крыме
Поклонская объяснила, почему победила в борьбе с «Матильдой»
Госпрограмма, которая освободит россиян от НДФЛ со льготы
Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Авангард
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз5
Калгари Флэймз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс5
Баффало Сэйбрз1
Хоккей. НХЛ
27.10
Бостон Брюинз
Сан-Хосе Шаркс
Все события
Ответ РФ: новый пакет санкций против США станет самым жестким-СМИ
Мы унизили РФ и расплачиваемся за это-Джон Ле Карр
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
ЦСКА разгромил греческий «Панатинаикос» в матче Евролиги
СКА повторил рекорд магнитогорского «Металлурга» в ЧР
Соловьев напомнил Собчак слова ее отца о принадлежности Крыма
Из российского бюджета исчезли 47 млрд руб.
Ученые рассказали, зачем нужна ревность
Ученые раскрыли секрет сексуального удовольствия женщин
В России впервые напечатали жилой дом на 3D-принтере
Минфин разработает ипотеку под 6 процентов
Фоторепортажи
10ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом»
13Хэллоуин в Черкизове: «Локомотив» — лидер РФПЛ
12:28 (мск), источник: ТАСС

Глава WTA подтвердил желание Серены Уильямс вернуться на Открытом чемпионате Австралии

ТАСС, 26 октября. Генеральный директор Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон подтвердил желание американки Серены Уильямс вернуться к выступлениям на Открытом чемпионате Австралии 2018 года — спустя четыре месяца после рождения дочери. Его слова приводит портал Tennismash.

Источник: Reuters

Ранее о желании 36-летней спортсменки вернуться на Открытом чемпионате Австралии заявил директор турнира Крейг Тили.

«Я знаю, что Серена с нетерпением ждет возвращения, она очень хочет вернуться к выступлениям в 2018 году в Австралии, — сказал Саймон. — Она не первая высококлассная теннисистка, которая будет играть после родов, последней из них была Ким Клейстерс. Я считаю, можно выступать после родов на самом высоком уровне. Например, Ким, став мамой, выиграла турнир Большого шлема».

Уильямс победила на Открытом чемпионате Австралии в 2017 году, обыграв в финале свою сестру Винус Уильямс. Как стало известно позднее, во время турнира Серена была на восьмой неделе беременности. 1 сентября она родила дочь.

Читайте также
Мария Шарапова уверена, что еще сыграет с Сереной Уильямс

В общей сложности на счету Уильямс 23 победы на турнирах серии Большого шлема, что является рекордом Открытой эры (период с 1968 года по настоящее время, в котором все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях — прим. ТАСС). Кроме того, Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой, выиграв одиночный турнир 2012 года, а также трижды победив в парных разрядах вместе со своей сестрой Винус (2000, 2008, 2012). Также Уильямс является третьей теннисисткой в истории, после немки Штеффи Граф (377) и американки Мартины Навратиловой (332), по количеству недель, проведенных на первой строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (319).

Открытый чемпионат Австралии является первым в сезоне турниром серии Большого шлема. В 2018 году призовой фонд соревнований составит $55 млн. Победители в мужском одиночном и женском одиночном разрядах получат по $4 млн. В 2018 году турнир пройдет с 15 по 28 января.

 Россия подала заявку на проведение матча открытия чемпионата Европы по футболу 2020 года
Колобков: опыт РФ в спорте важен для развития международного спортивного законодательства
Унылый трофей. Что скорее всего выиграет «Спартак»
«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги
ЦСКА разгромил греческий «Панатинаикос» в матче Евролиги
СКА повторил рекорд магнитогорского «Металлурга» в ЧР
Россия подала заявку на проведение матча открытия Евро-2020
«Реал» ведет переговоры с «Баварией» по трансферу Левандовски
«Наша встреча была ошибкой». «Вегас» готовит обмен Шипачёва
Спорт-Экспресс
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото Коллегами актрисы по фильму стали Леа Ремини и Ванесса Энн Хадженс
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Александр Малинин перестал общаться со своими детьми Знаменитый певец порвал все связи с дочерью и сыном от предыдущих браков.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь