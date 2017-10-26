Глава WTA подтвердил желание Серены Уильямс вернуться на Открытом чемпионате Австралии

Источник: Reuters

Ранее о желании 36-летней спортсменки вернуться на Открытом чемпионате Австралии заявил директор турнира Крейг Тили.

«Я знаю, что Серена с нетерпением ждет возвращения, она очень хочет вернуться к выступлениям в 2018 году в Австралии, — сказал Саймон. — Она не первая высококлассная теннисистка, которая будет играть после родов, последней из них была Ким Клейстерс. Я считаю, можно выступать после родов на самом высоком уровне. Например, Ким, став мамой, выиграла турнир Большого шлема».

Уильямс победила на Открытом чемпионате Австралии в 2017 году, обыграв в финале свою сестру Винус Уильямс. Как стало известно позднее, во время турнира Серена была на восьмой неделе беременности. 1 сентября она родила дочь.

Читайте также Мария Шарапова уверена, что еще сыграет с Сереной Уильямс

В общей сложности на счету Уильямс 23 победы на турнирах серии Большого шлема, что является рекордом Открытой эры (период с 1968 года по настоящее время, в котором все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях — прим. ТАСС). Кроме того, Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой, выиграв одиночный турнир 2012 года, а также трижды победив в парных разрядах вместе со своей сестрой Винус (2000, 2008, 2012). Также Уильямс является третьей теннисисткой в истории, после немки Штеффи Граф (377) и американки Мартины Навратиловой (332), по количеству недель, проведенных на первой строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (319).