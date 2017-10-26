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09:52 (мск), источник: БЕЛТА

Максим Мирный и Филипп Кольшрайбер проиграли на старте теннисного турнира в Вене

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Максим Мирный и австрийский теннисист Филипп Кольшрайбер неудачно выступили на крупном турнире в Вене (призовой фонд — 2 млн евро), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: AP 2017

В матче первого раунда парного разряда белорусско-австрийский дуэт уступил индийско-уругвайскому тандему Рохан Бопанна / Пабло Куэвас — 2:6, 1:6.

На итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре определились первые полуфиналистки. В «белой» группе одну из двух путевок в полуфинал завевала третья ракетка планеты чешка Каролина Плишкова, победившая американку Винус Уильямс (5-й номер мирового рейтинга) — 6:2, 6:2 и испанку Гарбинье Мугурусу (2) — 6:2, 6:2. В «красном» квартете такого же успеха добилась датская теннисистка Каролин Возняцки (6), которая обыграла украинку Элину Свитолину (4) — 6:2, 6:0 и лидера мирового рейтинга румынку Симону Халеп — 6:0, 6:2. Еще две участницы полуфинальной стадии определятся 27 октября после завершения группового этапа.

Полуфиналы пройдут 28 октября, решающий поединок состоится 29 октября. Общий призовой фонд итогового турнира WTA в этом году составляет $7 млн.

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