Медведев стал третьим россиянином, квалифицировавшимся на молодежный Итоговый турнир ATP

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Ученые заинтересовались болезнью потеющей кровью итальянки
Наряд 64-летней первой леди Франции заставил говорить о себе
Миронов прокомментировал выдвижение Собчак
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
СКА
Футбол. Зарубежный
19:30
Аталанта
Верона
Хоккей. КХЛ
1-й период
Торпедо НН0
Югра0
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Спартак М0
Спартак Нч1
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Рубин0
Крылья Советов0
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Тосно0
Томь0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Йокерит0
Барыс0
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Ростов1
Амкар1
Хоккей. КХЛ
20:00
Слован
Локомотив
Футбол. Зарубежный
21:45
Кьево
Милан
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Беневенто
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Лацио
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Торино
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Наполи
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Кротоне
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Удинезе
Футбол. Кубок России
15:00
Шинник4
Олимпиец0
Футбол. Кубок России
14:00
Тамбов0
Авангард К2
Футбол. Кубок России
12:00
Луч-Энергия2
Енисей1
Хоккей. НХЛ
26.10
Сент-Луис Блюз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
26.10
Коламбус Блю Джэкетс
Баффало Сэйбрз
Футбол. Кубок России
11:30
СКА-Хабаровск2
Динамо СПб0
Все события
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
«Нас тащат двое». И это не Радулов. Что происходит в «Далласе»
Рауш: Сыграть за сборную России на ЧМ — главная цель в жизни
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
Жена Кокшенова рассказала о парализации актера
Ученые рассказали, зачем нужна ревность
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Ставки по ипотеке на новостройки и «вторичку» сравнялись
Малым городам дадут шанс на благоустройство
Фоторепортажи
17«Химки» победили «Црвену Звезду» в Евролиге
10ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом»
19:01 (мск), источник: ТАСС

Медведев стал третьим россиянином, квалифицировавшимся на молодежный Итоговый турнир ATP

ТАСС, 25 октября. Даниил Медведев квалифицировался на молодежный Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который пройдет в Милане. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Медведев получил возможность выступить в Милане после того, как немец Александр Зверев, имеющий самый высокий рейтинг среди игроков не старше 21 года (4490 очков), квалифицировался на взрослый Итоговый турнир и снялся с молодежного. 21-летний Медведев стал третьим россиянином, который выступит на молодежном Итоговом турнире. Ранее на него отобрались 19-летний Андрей Рублев (1219) и 21-летний Карен Хачанов (1045). Медведев занимает 67-е место в рейтинге ATP.

Итоговый турнир ATP для игроков не старше 21 года (призовой фонд — $1,275 млн) будет проведен в этом году впервые. Он пройдет с 7 по 11 ноября, участие в нем примут семь лучших игроков по рейтингу ATP и победитель чемпионата Италии для игроков не старше 21 года. Соревнования в Милане пройдут по экспериментальным правилам. Матч будет состоять из пяти сетов, каждый — до четырех геймов, в случае равенства (3:3) будет сыгран тай-брейк, при «ровно» счет будет вестись до победного очка, без «больше/меньше».

Кроме того, на турнире линейные арбитры впервые будут полностью заменены электронной системой судейства. Технология «ястребиный глаз», которая ранее использовалась для разрешения спорных ситуаций, будет при попадании мяча в аут издавать специальный аудиосигнал и транслировать спорные моменты на экранах. Заступы теннисистов за линию при подаче будут определяться судьей на вышке с помощью специальных видеокамер.

 Стадион ЧМ-2018 "Калининград" откроется 17 марта матчем "Балтика" - "Ротор-Волгоград"
Третьяк: международная федерация хоккея не представляет Олимпиаду без сборной России
Квят не вернётся в «Торо Россо». Где он будет в сезоне-2018?
Газзаев предложил переименовать Кубок России в честь Путина
Посещаемость домашних игр «Зенита» в ЧР выросла на 143%
Рауш: Сыграть за сборную России на ЧМ — главная цель в жизни
Обыкновенное лицемерие. Кто толкает «Краснодар» в пропасть
Максименко и Давыдов — в основе «Спартака» на игру со «Спартаком-Нальчик»
«Я встану»: ОКР и «ВКонтакте» запустили проект о паралимпийцах
Новости
Авто
Японская машина за 250 тысяч рублей: это очень странно Поначалу мы думали, что это передвижной автомобиль-туалет и даже собирались им воспользоваться по назначению. Но после того как мы открыли дверцу этого чуда-юда, то усмешек у нас поубавилось
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Рита Дакота и Влад Соколовский впервые стали родителями (фото)   23 октября у пары родилась дочка.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь