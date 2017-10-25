Медведев стал третьим россиянином, квалифицировавшимся на молодежный Итоговый турнир ATP
ТАСС, 25 октября. Даниил Медведев квалифицировался на молодежный Итоговый турнир Ассоциации
ТАСС, 25 октября. Даниил Медведев квалифицировался на молодежный Итоговый турнир Ассоциации
Медведев получил возможность выступить в Милане после того, как немец Александр Зверев, имеющий самый высокий рейтинг среди игроков не старше 21 года (4490 очков), квалифицировался на взрослый Итоговый турнир и снялся с молодежного. 21-летний Медведев стал третьим россиянином, который выступит на молодежном Итоговом турнире. Ранее на него отобрались 19-летний Андрей Рублев (1219) и 21-летний Карен Хачанов (1045). Медведев занимает 67-е место в рейтинге ATP.
Итоговый турнир ATP для игроков не старше 21 года (призовой фонд — $1,275 млн) будет проведен в этом году впервые. Он пройдет с 7 по 11 ноября, участие в нем примут семь лучших игроков по рейтингу ATP и победитель чемпионата Италии для игроков не старше 21 года. Соревнования в Милане пройдут по экспериментальным правилам. Матч будет состоять из пяти сетов, каждый — до четырех геймов, в случае равенства (3:3) будет сыгран
Кроме того, на турнире линейные арбитры впервые будут полностью заменены электронной системой судейства. Технология «ястребиный глаз», которая ранее использовалась для разрешения спорных ситуаций, будет при попадании мяча в аут издавать специальный аудиосигнал и транслировать спорные моменты на экранах. Заступы теннисистов за линию при подаче будут определяться судьей на вышке с помощью специальных видеокамер.