Медведев стал третьим россиянином, квалифицировавшимся на молодежный Итоговый турнир ATP

Медведев получил возможность выступить в Милане после того, как немец Александр Зверев, имеющий самый высокий рейтинг среди игроков не старше 21 года (4490 очков), квалифицировался на взрослый Итоговый турнир и снялся с молодежного. 21-летний Медведев стал третьим россиянином, который выступит на молодежном Итоговом турнире. Ранее на него отобрались 19-летний Андрей Рублев (1219) и 21-летний Карен Хачанов (1045). Медведев занимает 67-е место в рейтинге ATP.

Итоговый турнир ATP для игроков не старше 21 года (призовой фонд — $1,275 млн) будет проведен в этом году впервые. Он пройдет с 7 по 11 ноября, участие в нем примут семь лучших игроков по рейтингу ATP и победитель чемпионата Италии для игроков не старше 21 года. Соревнования в Милане пройдут по экспериментальным правилам. Матч будет состоять из пяти сетов, каждый — до четырех геймов, в случае равенства (3:3) будет сыгран тай-брейк, при «ровно» счет будет вестись до победного очка, без «больше/меньше».