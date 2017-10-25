Станислас Вавринка прекратил сотрудничество с тренером Магнусом Норманом
МОСКВА, 25 окт —
МОСКВА, 25 окт —
Как отмечает издание, Норман собирается посвятить больше времени семье, его жена и
Вавринка и Норман работали с апреля 2013 года. Под руководством шведского тренера Вавринка выиграл 13 титулов: три турнира «Большого шлема», «Мастерс» в
«Я всегда буду благодарен за его работу и время, которое он на меня потратил, чтобы улучшить мою игру и сделать меня чемпионом турниров Большого шлема», — сказал Вавринка, добавив, что информация о новом главном тренере будет объявлена в ближайшее время.
Вавринка досрочно завершил сезон-2017