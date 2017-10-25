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19:22 (мск), источник: Р-Спорт

Станислас Вавринка прекратил сотрудничество с тренером Магнусом Норманом

МОСКВА, 25 окт — Р-Спорт. Девятая ракетка мира швейцарский теннисист Станислас Вавринка прекратил сотрудничество со шведским тренером Магнусом Норманом, сообщает ESPN.

Источник: РИА "Новости"

Как отмечает издание, Норман собирается посвятить больше времени семье, его жена и дочки-близняшки живут в Швеции. «Я хочу проводить больше времени с семьей, у меня двое маленьких детей, пришло время побыть с ними», — объяснил 41-летний тренер.

Вавринка и Норман работали с апреля 2013 года. Под руководством шведского тренера Вавринка выиграл 13 титулов: три турнира «Большого шлема», «Мастерс» в Монте-Карло и 9 турниров ATP, а также занимал третью строчку мирового рейтинга.

«Я всегда буду благодарен за его работу и время, которое он на меня потратил, чтобы улучшить мою игру и сделать меня чемпионом турниров Большого шлема», — сказал Вавринка, добавив, что информация о новом главном тренере будет объявлена в ближайшее время.

Вавринка досрочно завершил сезон-2017 из-за травмы и принял решение перенести операцию на колене. Последний раз он выходил на корт в июле в первом круге Уимблдона, где проиграл россиянину Даниилу Медведеву. Однако в конце декабря швейцарец планирует сыграть на выставочном турнире в Абу-Даби, где выступит также и завершивший сезон досрочно серб Новак Джокович.

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