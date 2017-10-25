Шамиль Тарпищев: На Федерера и Надаля у нас нет ресурсов

«Когда мы начинали развивать этот турнир в середине девяностых, ничего другого в Москве не было, а сейчас много классных мероприятий. Чтобы поддержать “Кубок Кремля” на уровне тех лет, нам, конечно, надо приглашать звёзд тенниса. На Федерера, Надаля пришли бы все, но у нас нет ресурсов.



Если взять турниры “Большого шлема”, то US Open, например, ещё два года назад давал 62 миллиона долларов прибыли. Весь бизнес в спорте строится на доходах от билетов и телевидения.



А у нас для того, чтобы тебя показали, ты еще и сам заплатить должен. Дело не только в теннисе. Есть у нас хоть один вид спорта, который мог бы выжить самостоятельно? Нет», — цитирует Тарпищева «Собеседник».