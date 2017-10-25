Шамиль Тарпищев: На Федерера и Надаля у нас нет ресурсов

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Светская хроника: в Москве с восхищением встретили Марину Вакт
Кремль объяснил назначение отставленного после обысков главы ФТС
В центре Москвы нашли клад времен Петра I
Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
СКА
Футбол. Зарубежный
19:30
Аталанта
Верона
Хоккей. КХЛ
1-й период
Торпедо НН0
Югра0
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Спартак М0
Спартак Нч1
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Рубин0
Крылья Советов0
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Тосно0
Томь0
Хоккей. КХЛ
2-й период
Йокерит0
Барыс0
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Ростов1
Амкар1
Хоккей. КХЛ
20:00
Слован
Локомотив
Футбол. Зарубежный
21:45
Кьево
Милан
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Беневенто
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Лацио
Футбол. Зарубежный
21:45
Фиорентина
Торино
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Наполи
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Кротоне
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Удинезе
Футбол. Кубок России
15:00
Шинник4
Олимпиец0
Футбол. Кубок России
14:00
Тамбов0
Авангард К2
Футбол. Кубок России
12:00
Луч-Энергия2
Енисей1
Хоккей. НХЛ
26.10
Сент-Луис Блюз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
26.10
Коламбус Блю Джэкетс
Баффало Сэйбрз
Футбол. Кубок России
11:30
СКА-Хабаровск2
Динамо СПб0
Все события
Назван самый пересматриваемый фильм
Дапкунайте и Ургант на грандиозной премьере «Матильды»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
«Нас тащат двое». И это не Радулов. Что происходит в «Далласе»
Рауш: Сыграть за сборную России на ЧМ — главная цель в жизни
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
Жена Кокшенова рассказала о парализации актера
Ученые заинтересовались болезнью потеющей кровью итальянки
12 симптомов рака груди: на что обратить внимание?
В России впервые напечатали жилой дом на 3D-принтере
Минфин разработает ипотеку под 6 процентов
Фоторепортажи
17«Химки» победили «Црвену Звезду» в Евролиге
10ЦСКА сыграл вничью с «Зенитом»
19:23 (мск), источник: GoTennis.ru

Шамиль Тарпищев: На Федерера и Надаля у нас нет ресурсов

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал о том, как формируется состав участников турнира «ВТБ Кубок Кремля».

«Когда мы начинали развивать этот турнир в середине девяностых, ничего другого в Москве не было, а сейчас много классных мероприятий. Чтобы поддержать “Кубок Кремля” на уровне тех лет, нам, конечно, надо приглашать звёзд тенниса. На Федерера, Надаля пришли бы все, но у нас нет ресурсов.

Если взять турниры “Большого шлема”, то US Open, например, ещё два года назад давал 62 миллиона долларов прибыли. Весь бизнес в спорте строится на доходах от билетов и телевидения.

А у нас для того, чтобы тебя показали, ты еще и сам заплатить должен. Дело не только в теннисе. Есть у нас хоть один вид спорта, который мог бы выжить самостоятельно? Нет», — цитирует Тарпищева «Собеседник».

Дамир Джумхур продолжает выступление на соревнованиях в Вене
Квят не вернётся в «Торо Россо». Где он будет в сезоне-2018?
Газзаев предложил переименовать Кубок России в честь Путина
Посещаемость домашних игр «Зенита» в ЧР выросла на 143%
Рауш: Сыграть за сборную России на ЧМ — главная цель в жизни
Обыкновенное лицемерие. Кто толкает «Краснодар» в пропасть
Максименко и Давыдов — в основе «Спартака» на игру со «Спартаком-Нальчик»
«Я встану»: ОКР и «ВКонтакте» запустили проект о паралимпийцах
Новости
Авто
Японская машина за 250 тысяч рублей: это очень странно Поначалу мы думали, что это передвижной автомобиль-туалет и даже собирались им воспользоваться по назначению. Но после того как мы открыли дверцу этого чуда-юда, то усмешек у нас поубавилось
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Рита Дакота и Влад Соколовский впервые стали родителями (фото)   23 октября у пары родилась дочка.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь