Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду опубликовал фотографию, на которой он сидит на троне.
Возняцки за час победила первую ракетку мира Халеп на итоговом турнире WTA
МОСКВА, 25 окт —
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
МОСКВА, 25 окт —
Возняцки (6-й номер посева) в матче Красной группы в среду победила Халеп со счетом 6:0, 6:2. На корте соперницы провели чуть более часа.
Датчанка одержала вторую победу и возглавила таблицу квартета. Далее следуют Халеп (одна победа, одно поражение), украинка Элина Свитолина (одно поражение) и француженка Каролин Гарсия (одно поражение).
В своем заключительном матче на групповом этапе Возняцки встретится с Гарсией, а Халеп сыграет со Свитолиной.