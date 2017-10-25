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17:13 (мск), источник: Р-Спорт

Возняцки за час победила первую ракетку мира Халеп на итоговом турнире WTA

МОСКВА, 25 окт — Р-Спорт. Датчанка Каролина Возняцки нанесла поражение первой ракетке мира румынке Симоне Халеп в своем втором матче на итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре, призовой фонд которого составляет 7 миллионов долларов.

Источник: Reuters

Возняцки (6-й номер посева) в матче Красной группы в среду победила Халеп со счетом 6:0, 6:2. На корте соперницы провели чуть более часа.

Датчанка одержала вторую победу и возглавила таблицу квартета. Далее следуют Халеп (одна победа, одно поражение), украинка Элина Свитолина (одно поражение) и француженка Каролин Гарсия (одно поражение).

В своем заключительном матче на групповом этапе Возняцки встретится с Гарсией, а Халеп сыграет со Свитолиной.

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