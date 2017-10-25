Александр Долгополов досрочно завершил сезон

«Друзья, последние пару недель выдались не самыми лёгкими для нас! Была задача как можно выше закончить этот год в рейтинге, чтобы был хороший задел на начало сезона, но, к сожалению, сил уже не хватило. Хотелось лучше, но мы очень рады, что вторая часть сезона удалась после такой тяжёлой травмы летом! Мы приняли решение не играть Париж и закончить сезон, так как уже нет сил и эмоций выступать на высшем уровне. Спасибо за поддержку. Надеемся, 2018-й будет здоровее и успешнее», — написал Долгополов на своей странице в Instagram.