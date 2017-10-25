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10:23 (мск), источник: ТАСС

Веснина и Павлюченкова сыграют на WTA Elite Trophy в Китае

ТАСС, 25 октября. Россиянки Елена Веснина и Анастасия Павлюченкова примут участие в турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) Elite Trophy, который пройдет в китайском Чжухае. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Источник: AP 2017

На турнире в Чжухае принимают участие 11 теннисисток, которые не смогли квалифицироваться на Итоговый турнир WTA, а также одну спортсменку приглашают организаторы, выдавая wild card. Павлюченкова, которая занимает 14-е место в рейтинге, в текущем сезоне выиграла три турнира: в марокканском Рабате, в Гонконге и в мексиканском Монтеррее. Веснина (17) выиграла престижный турнир серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе.

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Также на WTA Elite Trophy сыграют француженка Кристина Младенович (10), американка Коко Вандевеге (12), ее соотечественница и победительница Открытого чемпионата США Слоан Стивенс (13), латвийка Анастасия Севастова (15), победительница турнира «ВТБ Кубок Кремля» немка Юлия Гёргес (18), немка Ангелик Кербер (19), которая начинала сезон в статусе первой «ракетки» мира, австралийка Эшли Барти (20), словачка Магдалена Рыбарикова (22), Барбора Стрыцова (23) из Чехии. Специальное приглашение от организаторов получила китаянка Пэн Шуай.

Турнир WTA Elite Trophy играется с 2015 года и проводится в конце сезона после Итогового турнира WTA. Турнир, призовой фонд которого в 2017 году составит более $2,2 млн, пройдет с 31 октября по 6 ноября.

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