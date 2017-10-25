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Чилич и Димитров квалифицировались на Итоговый чемпионат АТР
Болгарин Григор Димитров и хорват Марин Чилич гарантировали себе участие в Итоговом турнире АТР.
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Болгарин Григор Димитров и хорват Марин Чилич гарантировали себе участие в Итоговом турнире АТР.
Отметим, что Марин сыграет на Итоговом в третий раз, а Григор — в первый.
Ранее в Лондон отобрались Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Александр Зверев и Доминик Тим.