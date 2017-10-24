Шарапова: Мы чувствуем боль жителей Пуэрто-Рико и хотели провести время с ними

«Мы знаем, какие замечательные люди здесь живут, и хотели провести время с ними. Мы профессиональные теннисистки, но, в конце концов, мы тоже просто люди и чувствуем боль этих людей. Мы хотели разделить эти моменты с ними», — цитирует Шарапову официальный сайт тура.