Театрализированно-спортивное шоу популярно не только среди мужчин
Шарапова: Мы чувствуем боль жителей Пуэрто-Рико и хотели провести время с ними
Россиянка Мария Шарапова рассказала, почему решила принять участие в раздаче гуманитарной помощи в
Россиянка Мария Шарапова рассказала, почему решила принять участие в раздаче гуманитарной помощи в
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«Мы знаем, какие замечательные люди здесь живут, и хотели провести время с ними. Мы профессиональные теннисистки, но, в конце концов, мы тоже просто люди и чувствуем боль этих людей. Мы хотели разделить эти моменты с ними», — цитирует Шарапову официальный сайт тура.