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14:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Шарапова: Мы чувствуем боль жителей Пуэрто-Рико и хотели провести время с ними

Россиянка Мария Шарапова рассказала, почему решила принять участие в раздаче гуманитарной помощи в Пуэрто-Рико, который пострадал от ураганов.

Источник: РИА "Новости"

Бывшая первая ракетка мира вместе с олимпийской чемпионкой Моникой Пуиг накануне прилетела в Пуэрто-Рико и передала местным жителям необходимые товары и предметы снабжения.

«Мы знаем, какие замечательные люди здесь живут, и хотели провести время с ними. Мы профессиональные теннисистки, но, в конце концов, мы тоже просто люди и чувствуем боль этих людей. Мы хотели разделить эти моменты с ними», — цитирует Шарапову официальный сайт тура.

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