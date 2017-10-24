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Состоялась жеребьёвка Итогового чемпионата WTA в парном разряде
Прошла жеребьёвка парных соревнований BNP Paribas WTA Finals, которые состоятся в Сингапуре с 25 по 29 октября.
Прошла жеребьёвка парных соревнований BNP Paribas WTA Finals, которые состоятся в Сингапуре с 25 по 29 октября.
Российский дуэт теннисисток в составе Екатерины Макаровой и Елены Весниной сразится в ¼ финала с канадкой Габриэлой Дабровски и Сю
Остальные четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
Мартина Хингис и Чань
Тимеа Бабош и Андреа Главацкова (Венгрия/Чехия) — Андрея Клепач и
Эшли Барти и Кейси Дельаква (Австралия) — Кики Бертенс и Йоханна Ларссон (Нидерланды/Швеция).