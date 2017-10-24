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13:58 (мск), источник: GoTennis.ru

Состоялась жеребьёвка Итогового чемпионата WTA в парном разряде

Прошла жеребьёвка парных соревнований BNP Paribas WTA Finals, которые состоятся в Сингапуре с 25 по 29 октября.

Источник: AP 2017

Российский дуэт теннисисток в составе Екатерины Макаровой и Елены Весниной сразится в ¼ финала с канадкой Габриэлой Дабровски и Сю И-Фань из Китая.

Остальные четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

Мартина Хингис и Чань Юн-Янь (Швейцария/Тайвань) — Анна-Лена Грёнефельд и Квета Пешке (Германия/Чехия).

Тимеа Бабош и Андреа Главацкова (Венгрия/Чехия) — Андрея Клепач и Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Словения/Испания).

Эшли Барти и Кейси Дельаква (Австралия) — Кики Бертенс и Йоханна Ларссон (Нидерланды/Швеция).

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