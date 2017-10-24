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08:34 (мск), источник: Р-Спорт

Мария Шарапова приняла участие в раздаче гуманитарной помощи в Пуэрто-Рико

МОСКВА, 24 окт — Р-Спорт. Пятикратная победительница турниров Большого шлема российская теннисистка Мария Шарапова приняла участие в раздаче гуманитарной помощи в Пуэрто-Рико, пострадавшем от ураганов «Ирма» и «Мария».

Источник: AP 2017

Вместе с Шараповой в благотворительной акции в городе Лойса приняли участие пуэрториканские спортсмены — олимпийская чемпионка теннисистка Моника Пюиг, яхтсмен Энрике Фигероа и волейболистка Ширли Феррер.

«Тысячи предметов снабжения были переданы в Лойсе. 1250 кухонных печей, 3000 пропановых баллонов для печей, 1000 солнечных ламп», — написала Шарапова в своем микроблоге в Twitter.

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Шарапова и Пюиг также посетили детскую больницу Сан-Хорхе.

В начале октября российская теннисистка заявила, что до конца года будет направлять все доходы, полученные от продажи в интернете конфет и шоколада собственной марки, в фонд помощи Пуэрто-Рико. В прошлом году Шарапова и Пюиг провели выставочный матч в Сан-Хуане.

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