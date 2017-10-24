Мария Шарапова приняла участие в раздаче гуманитарной помощи в Пуэрто-Рико
МОСКВА, 24 окт —
МОСКВА, 24 окт —
Вместе с Шараповой в благотворительной акции в городе Лойса приняли участие пуэрториканские спортсмены — олимпийская чемпионка теннисистка Моника Пюиг, яхтсмен Энрике Фигероа и волейболистка Ширли Феррер.
«Тысячи предметов снабжения были переданы в Лойсе. 1250 кухонных печей, 3000 пропановых баллонов для печей, 1000 солнечных ламп», — написала Шарапова в своем микроблоге в Twitter.
Шарапова и Пюиг также посетили детскую больницу
В начале октября российская теннисистка заявила, что до конца года будет направлять все доходы, полученные от продажи в интернете конфет и шоколада собственной марки, в фонд помощи