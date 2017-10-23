23 октября «железнодорожники» встретятся с «Краснодаром» в матче 14-го тура чемпионата России.
Хачанов и Пуйе с победы стартовали на соревнованиях в Вене в паре
Россиянин Карен Хачанов и француз Люка Пуйе обыграли испанцев Пабло
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Россиянин Карен Хачанов и француз Люка Пуйе обыграли испанцев Пабло
Теннисисты провели на корте 54 минуты. За это время Хачанов и Пуйе сделали девять эйсов, дважды ошиблись при подаче и реализовали три
Во втором раунде соревнований Erste Bank Open Хачанов и Пуйе сыграют либо с британцем Джейми Марреем и бразильцем Бруно Соарешем, либо с аргентинцами Диего Шварцманом и Андресом Молтени.