Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Елена Темникова станет ведущей «Дома 2»
Секс сокращает жизнь
Вдова погибшего в Сирии офицера открыла детали спора с Минобороны
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Сан-Хосе Шаркс
Футбол. Зарубежный
23.10
Депортиво1
Жирона2
Футбол. Зарубежный
23.10
Реал Сосьедад1
Эспаньол1
Хоккей. КХЛ
23.10
Слован4
ХК Динамо2
Хоккей. КХЛ
23.10
ЦСКА2
СКА5
Хоккей. КХЛ
23.10
СпартакОТ4
Барыс3
Хоккей. КХЛ
23.10
Витязь4
Динамо Мн0
Хоккей. КХЛ
23.10
Динамо РБ2
Сибирь3
Футбол. Премьер-лига
23.10
Локомотив М2
Краснодар0
Хоккей. КХЛ
23.10
Торпедо НН1
Авангард2
Хоккей. КХЛ
23.10
Северсталь2
Югра0
Хоккей. КХЛ
23.10
Йокерит3
Локомотив4
Хоккей. КХЛ
23.10
КуньлуньБ2
Адмирал3
Все события
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
«Локомотив» — первый
Ковальчук и Дацюк в огне: ЦСКА проиграл СКА в Москве
Юэн МакГрегор расстался с женой после 22 лет брака
Шикарная Джоли затмила всех в платье от Ульяны Сергеенко (фото)
Иркутский министр здравоохранения не помог пассажиру самолета, которому стало плохо
Секс сокращает жизнь
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
13Хэллоуин в Черкизове: «Локомотив» — лидер РФПЛ
10Хэмилтон выиграл Гран-при США
23 октября, источник: GoTennis.ru

Хачанов и Пуйе с победы стартовали на соревнованиях в Вене в паре

Россиянин Карен Хачанов и француз Люка Пуйе обыграли испанцев Пабло Карреньо-Бусту и Давида Марреро со счётом 6/4, 6/2 на старте парного турнира в Вене.

Теннисисты провели на корте 54 минуты. За это время Хачанов и Пуйе сделали девять эйсов, дважды ошиблись при подаче и реализовали три брейк-пойнта, а их соперники дважды подали навылет, допустили две двойные ошибки и не сделали ни одного брейка.

Во втором раунде соревнований Erste Bank Open Хачанов и Пуйе сыграют либо с британцем Джейми Марреем и бразильцем Бруно Соарешем, либо с аргентинцами Диего Шварцманом и Андресом Молтени.

Симона Халеп: Мне нравится, как Серена сочетает разные вещи и стили
«Локомотив» — первый
Ковальчук и Дацюк в огне: ЦСКА проиграл СКА в Москве
Роналду и Зидан — The Best: ФИФА определила лучших в 2017 году
Моуринью выбирает между Парижем и Манчестером
BBC: «Торо Россо» не видит смысла в сотрудничестве с Квятом
Расследование МОК не коснется действующих биатлонистов РФ
Никита Кучеров признан второй звездой недели в НХЛ
Новости
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд» Во время очередного отчетного концерта «фабрикантов» речь зашла о самых достойных представителях молодежной музыки
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Подземная парковка открылась в парке "Зарядье"
Для реновации выбрали еще 5 площадок
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Леди
В моду вошел глиттер: что с ним нужно делать (фото) Срочно приручаем глиттер — осенью без этого сверкающего средства ни один мейкап нельзя считать модным. Кстати, лакам для ногтей сияющие частицы тоже не помешают.
Дети
Беременная Кейт Миддлтон уже готовится к родам Супруга принца Уильяма заранее договорилась с врачами.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь