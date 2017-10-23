Хачанов и Пуйе с победы стартовали на соревнованиях в Вене в паре

Теннисисты провели на корте 54 минуты. За это время Хачанов и Пуйе сделали девять эйсов, дважды ошиблись при подаче и реализовали три брейк-пойнта, а их соперники дважды подали навылет, допустили две двойные ошибки и не сделали ни одного брейка.