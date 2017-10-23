23 октября «железнодорожники» встретятся с «Краснодаром» в матче 14-го тура чемпионата России.
Мария Шарапова: Великодушие Моники Пюиг заслуживает всяческого восхищения
Россиянка Мария Шарапова рассказала о своей помощи жителям
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Россиянка Мария Шарапова рассказала о своей помощи жителям
«Пока мы с Моникой Пюиг садимся в
Вчера сюда привезли продукты, приобретённые на средства, собранные фондом Моники. Мы будем раздавать их местным жителям. Маленькие поступки способны дать большой результат. Великодушие Моники заслуживает всяческого восхищения, — написала Шарапова на своей странице в Instagram.