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23:21 (мск), источник: GoTennis.ru

Мария Шарапова: Великодушие Моники Пюиг заслуживает всяческого восхищения

Россиянка Мария Шарапова рассказала о своей помощи жителям Пуэрто-Рико, пострадавшим от ураганов «Ирма» и «Мария».

«Пока мы с Моникой Пюиг садимся в Пуэрто-Рико, я пишу это сообщение. Последние несколько недель выдались очень длинными, было много переездов. И сейчас самое время подвести некую черту.

Вчера сюда привезли продукты, приобретённые на средства, собранные фондом Моники. Мы будем раздавать их местным жителям. Маленькие поступки способны дать большой результат. Великодушие Моники заслуживает всяческого восхищения, — написала Шарапова на своей странице в Instagram.

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