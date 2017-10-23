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12:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Рублёв претендует на награду ATP в категории «Прогресс года»

Официальный сайт ATP опубликовал список кандидатов на награды по итогам сезона.

Источник: Reuters

В частности, россиянин Андрей Рублёв претендует на победу в категории «Прогресс года».

Награды ATP. Номинанты
Возвращение года: Кевин Андерсон, Роджер Федерер, Филип Краинович, Рафаэль Надаль, Седрик-Марсель Штебе, Янко Типсаревич.

Прогресс года: Пабло Карреньо-Буста, Андрей Рублёв, Денис Шаповалов, Александр Зверев.

Награда Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру: Марин Чилич, Хуан-Мартин дель Потро, Роджер Федерер, Рафаэль Надаль.

Победители будут объявлены перед стартом Итогового чемпионата ATP в Лондоне, который пройдёт с 12 по19 ноября.

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