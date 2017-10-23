Разбираемся в контрактных отношениях аргентинской звезды и «Барселоны».
Рублёв претендует на награду ATP в категории «Прогресс года»
Официальный сайт ATP опубликовал список кандидатов на награды по итогам сезона.
Официальный сайт ATP опубликовал список кандидатов на награды по итогам сезона.
В частности, россиянин Андрей Рублёв претендует на победу в категории «Прогресс года».
Награды ATP. Номинанты
Возвращение года: Кевин Андерсон, Роджер Федерер, Филип Краинович, Рафаэль Надаль,
Прогресс года: Пабло
Награда Стефана Эдберга за спортивное поведение и честную игру: Марин Чилич,
Победители будут объявлены перед стартом Итогового чемпионата ATP в Лондоне, который пройдёт с 12 по19 ноября.