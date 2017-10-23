Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ:Савченко устроила "дикие танцы" под Сердючку у Гордона(видео)
Путин предложил россиянам платить за медицину
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Путин назвал самую главную ошибку России за 15 лет
Ирина Шейк в откровенном наряде пообедала с подругами (фото)
Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Адмирал
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Авангард
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Югра
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
Сибирь
Футбол. Премьер-лига
19:30
Локомотив М
Краснодар
Хоккей. КХЛ
20:00
Слован
ХК Динамо
Футбол. Зарубежный
21:00
Реал Сосьедад
Эспаньол
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт Ред Уингз1
Ванкувер Кэнакс4
Футбол. Зарубежный
22:00
Депортиво
Жирона
Футбол. Зарубежный
22.10
Марсель2
ПСЖ2
Футбол. Зарубежный
22.10
Реал3
Эйбар0
Футбол. Зарубежный
22.10
Лацио3
Кальяри0
Все события
Бондарчук о ситуации с «Матильдой»: Поклонскую нужно остановить
Безруков «долго отходил» после просмотра фильма «Нелюбовь»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
На «Зенит» наезжают. Обзор матча с ЦСКА
Назван обладатель футбольного приза Golden Boy-2017
Великий провокатор: 5 скандальных выходок Собчак
Леонардо ДиКаприо встречается с украинской моделью
5 фактов о пользе сыра
Путин предложил россиянам платить за медицину
«Против всех, да не всех!»: Ургант ответил видео на ролик Собчак
Стало известно, почему уволилась жена Джигарханяна
Фоторепортажи
7Касаткина проиграла в финале турнира «ВТБ Кубок Кремля»
9СКА прервал 15-матчевую победную серию «Йокерита»
11:09 (мск), источник: GoTennis.ru

Чань Юн-Янь впервые в карьере возглавила парный рейтинг WTA

Тайваньская теннисистка Чань Юн-Янь впервые в карьере поднялась на первое место парного рейтинга WTA, которое будет делить со своей напарницей Мартиной Хингис из Швейцарии.

Российский дуэт в составе Екатерины Макаровой и Елены Весниной расположился на четвёртой и пятой позициях.

Парный рейтинг WTA. Версия от 23 октября 2017 года.

1. (2) Чань Юн Янь (Тайвань) — 9770.

1. (1) Мартина Хингис (Швейцария) — 9770.

3. (5) Люси Шафаржова (Чехия) — 6800.

4. (3) Елена Веснина (Россия) — 6785.

4. (3) Екатерина Макарова (Россия) — 6785.

6. (7) Андреа Главацкова (Чехия) — 5665.

7. (6) Бетани Маттек-Сэндс (США) — 5591.

8. (9) Пэн Шуай (Китай) — 4890.

9. (8) Сания Мирза (Индия) — 4475.

10. (11) Кейси Дельаква (Австралия) — 4470.

Девушка недели. Дарья Касаткина
Мбаппе — обладатель Golden Boy-2017
ФК «Челси» намерен пригласить полузащитника мадридского «Реала»
МЮ готов заплатить 30 млн фунтов за полузащитника «Валенсии»
Гран-при США: Ферстаппены скандалят, «Мерседес» выигрывает Кубок
Колобков: РФ на ОИ может выступать лишь под национальным флагом
Неймар считает свое удаление в матче с «Марселем» несправедливым
Болельщики: Очередная ничья в пользу «Спартака»
Новости
Авто
Автосалон в Токио: инструкция по просмотру (и бонус в конце) Автосалон в Токио — это выставка чудес. И даже слоган выставки в 2017 году звучит Beyond the motor. Помимо двигателя
Hi-Tech
Путин назвал технологию, которая станет страшнее атомной бомбы Президент России Владимир Путин считает, что в ближайшем будущем возможно генетическое программирование человека по заданным характеристикам, и это может оказаться страшнее атомной бомбы
Кино
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься» Звезда сериалов «Отличница», «Григорий Р.» и «Гоголь» Таисия Вилкова — о Владимире Машкове, откровенных сценах и назойливых поклонниках
Недвижимость
Аналог «Сколково» построят в Петербурге
За три года цены на дачи просели на четверть
Минстрой назвал регионы России, которые не готовы к зиме
Как отремонтировать двушку за миллион рублей
Леди
Женщина рассказала, что не делает уборку дома и ей не стыдно Колумнистка «Леди Mail.Ru» Аюна Анджукаева рассказывает, почему решила нанять домработницу и с каким отношением окружающих к этому ей пришлось столкнуться.
Дети
Павел Деревянко оставил семью и двух дочерей Актер больше не живет с матерью своих детей.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь