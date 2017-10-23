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Чань Юн-Янь впервые в карьере возглавила парный рейтинг WTA
Тайваньская теннисистка Чань
Тайваньская теннисистка Чань
Российский дуэт в составе Екатерины Макаровой и Елены Весниной расположился на четвёртой и пятой позициях.
Парный рейтинг WTA. Версия от 23 октября 2017 года.
1. (2) Чань Юн Янь (Тайвань) — 9770.
1. (1) Мартина Хингис (Швейцария) — 9770.
3. (5) Люси Шафаржова (Чехия) — 6800.
4. (3) Елена Веснина (Россия) — 6785.
4. (3) Екатерина Макарова (Россия) — 6785.
6. (7) Андреа Главацкова (Чехия) — 5665.
7. (6) Бетани
8. (9) Пэн Шуай (Китай) — 4890.
9. (8) Сания Мирза (Индия) — 4475.
10. (11) Кейси Дельаква (Австралия) — 4470.