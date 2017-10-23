Вера Лапко поднялась на 39 позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации
23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко поднялась на 39 позиций в мировом рейтинге и занимает сейчас 128-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.
23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Вера Лапко поднялась на 39 позиций в мировом рейтинге и занимает сейчас 128-е место, сообщает корреспондент БЕЛТА.
На прошлой неделе перед стартом в розыгрыше Кубка Кремля в Москве Вера Лапко находилась на 167-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В Москве 19-летняя белоруска успешно преодолела квалификационный барьер, а затем сумела впервые в карьере добраться до четвертьфинала турнира категории «Премьер». Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович также пробилась в ¼ финала соревнований в российской столице и с 100-го места мирового рейтинга переместилась на 87-е. Первая на сегодняшний день ракетка Беларуси Арина Соболенко занимает 77-ю позицию. Виктория Азаренко находится на 205-м месте.
Топ-10 рейтинга WTA выглядит так:
1. Симона Халеп (Румыния) — 5675 очков,
2. Гарбинье Мугуруса (Испания) — 5635,
3. Каролина Плишкова (Чехия) — 5105,
4. Элина Свитолина (Украина) — 5000,
5. Винус Уильямс (США) — 4642,
6. Каролин Возняцки (Дания) — 4640,
7. Елена Остапенко (Латвия) — 4510,
8. Каролин Гарсия (Франция) — 3795,
9. Йоханна Конта (Великобритания) — 3610,
10. Кристина Младенович (Франция) — 2885.
Первая десятка мужского рейтинга:
1. Рафаэль Надаль (Испания) — 10465,
2. Роджер Федерер (Швейцария) — 8505,
3. Энди Маррей (Великобритания) — 5290,
4. Марин Чилич (Хорватия) — 4505,
5. Александр Зверев (Германия) — 4400,
6. Доминик Тим (Австрия) — 3935,
7. Новак Джокович (Сербия) — 3765,
8. Григор Димитров (Болгария) — 3650,
9. Стэн Вавринка (Швейцария) — 3450,
10. Давид Гоффен (Бельгия) — 2840.
Белорус Егор Герасимов находится на 127-м месте, Владимир Игнатик занимает 174-ю позицию. Победитель парного разряда Кубка Кремля Максим Мирный находится на 43-м месте в парном рейтинге АТР.