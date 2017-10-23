Вера Лапко поднялась на 39 позиций в рейтинге Женской теннисной ассоциации

На прошлой неделе перед стартом в розыгрыше Кубка Кремля в Москве Вера Лапко находилась на 167-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В Москве 19-летняя белоруска успешно преодолела квалификационный барьер, а затем сумела впервые в карьере добраться до четвертьфинала турнира категории «Премьер». Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович также пробилась в ¼ финала соревнований в российской столице и с 100-го места мирового рейтинга переместилась на 87-е. Первая на сегодняшний день ракетка Беларуси Арина Соболенко занимает 77-ю позицию. Виктория Азаренко находится на 205-м месте.