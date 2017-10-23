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10:41 (мск), источник: GoTennis.ru

Чемпионская гонка АТР. Григор Димитров вошёл в Топ-5

Болгарский теннисист Григор Димитров, ставший финалистом турнира в Стокгольме, поднялся на одну позицию и теперь занимает пятое место в новой версии Чемпионской гонки АТР.

Источник: AP 2017

Лидером общего зачёта остаётся испанец Рафаэль Надаль, на второй и третьей строчках расположились швейцарец Роджер Федерер и немец Александр Зверев соответственно.

Чемпионская гонка ATP. Версия от 23 октября 2017 года.

1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) — 10465.

2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) — 8505.

3. (3) Александр Зверев (Германия) — 4400.

4. (4) Доминик Тим (Австрия) — 3725.

5. (6) Григор Димитров (Болгария) — 3560.

6. (5) Марин Чилич (Хорватия) — 3535.

7. (7) Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150.

8. (8) Давид Гоффен (Бельгия) — 2750.

9. (9) Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2605.

10. (10) Новак Джокович (Сербия) — 2585…

33. (30) Андрей Рублёв (Россия) — 1278…

44. (44) Карен Хачанов (Россия) — 1020…

66. (64) Даниил Медведев (Россия) — 727…

71. (69) Евгений Донской (Россия) — 680…

94. (91) Андрей Кузнецов (Россия) — 546…

98. (125) Михаил Южный (Россия) — 536.

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