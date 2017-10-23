Чемпионская гонка АТР. Григор Димитров вошёл в Топ-5
Болгарский теннисист Григор Димитров, ставший финалистом турнира в Стокгольме, поднялся на одну позицию и теперь занимает пятое место в новой версии Чемпионской гонки АТР.
Болгарский теннисист Григор Димитров, ставший финалистом турнира в Стокгольме, поднялся на одну позицию и теперь занимает пятое место в новой версии Чемпионской гонки АТР.
Лидером общего зачёта остаётся испанец Рафаэль Надаль, на второй и третьей строчках расположились швейцарец Роджер Федерер и немец Александр Зверев соответственно.
Чемпионская гонка ATP. Версия от 23 октября 2017 года.
1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) — 10465.
2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) — 8505.
3. (3) Александр Зверев (Германия) — 4400.
4. (4) Доминик Тим (Австрия) — 3725.
5. (6) Григор Димитров (Болгария) — 3560.
6. (5) Марин Чилич (Хорватия) — 3535.
7. (7) Стэн Вавринка (Швейцария) — 3150.
8. (8) Давид Гоффен (Бельгия) — 2750.
9. (9) Пабло
10. (10) Новак Джокович (Сербия) — 2585…
33. (30) Андрей Рублёв (Россия) — 1278…
44. (44) Карен Хачанов (Россия) — 1020…
66. (64) Даниил Медведев (Россия) — 727…
71. (69) Евгений Донской (Россия) — 680…
94. (91) Андрей Кузнецов (Россия) — 546…
98. (125) Михаил Южный (Россия) — 536.