Рейтинг АТР. Жо-Вилфрид Цонга поднялся на две позиции

Рейтинг АТР. Жо-Вилфрид Цонга поднялся на две позиции

Французский теннисист, ставший триумфатором турнира в Антверпене, поднялся на две строчки и теперь занимает 15-е место в новой версии рейтинга АТР.