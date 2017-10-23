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09:41 (мск), источник: GoTennis.ru

Рейтинг АТР. Жо-Вилфрид Цонга поднялся на две позиции

Французский теннисист, ставший триумфатором турнира в Антверпене, поднялся на две строчки и теперь занимает 15-е место в новой версии рейтинга АТР.

Лидером мировой классификации остаётся испанец Рафаэль Надаль, опережающий идущего вторым швейцарца Роджера Федерера.

Рейтинг АТР. Версия от 23 октября 2017 года

1. (1) Рафаэль Надаль (Испания) — 10465 очков

2. (2) Роджер Федерер (Швейцария) — 8505

3. (3) Энди Маррей (Великобритания) — 5290

4. (4) Марин Чилич (Хорватия) — 4505

5. (5) Александр Зверев (Германия) — 4400

6. (6) Доминик Тим (Австрия) — 3935

7. (7) Новак Джокович (Сербия) — 3765

8. (8) Григор Димитров (Болгария) — 3650

9. (9) Стэн Вавринка (Швейцария) — 3450

10. (10) Давид Гоффин (Бельгия) — 2840

11. (11) Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 2650

12. (12) Милош Раонич (Канада) — 2600

13. (13) Джон Иснер (США) — 2550

14. (14) Сэм Куэрри (США) — 2525.

15. (17) Жо-Вилфрид Цонга (Франция) — 2490

16. (15) Кеи Нишикори (Япония) — 2475

17. (16) Кевин Андерсон (ЮАР) — 2470

18. (18) Томаш Бердых (Чехия) — 2230.

19. (19) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) — 2225

20. (20) Ник Киргиос (Австралия) — 2010

35. (35) Андрей Рублёв (Россия) — 1286…

42. (41) Карен Хачанов (Россия) — 1110…

67. (67) Даниил Медведев (Россия) — 772…

73. (73) Евгений Донской (Россия) — 695…

97. (95) Андрей Кузнецов (Россия) — 546.

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