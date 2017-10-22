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21:13 (мск), источник: ТАСС

«ВТБ Кубок Кремля» завершился победами Гёргес и Джумхура при рекордной посещаемости

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Международный теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля» 2017 года завершился в Москве. Соревнования проходили на кортах спорткомплекса «Олимпийский», общий призовой фонд турнира составил $1,6 млн.

Источник: AP 2017

В женском одиночном разряде победительницей стала немка Юлия Гёргес, обыгравшая в финале россиянку Дарью Касаткину. В парах среди женщин сильнейшими стали венгерская спортсменка Тимея Бабош и чешка Андреа Главачкова. Мужской одиночный турнир выиграл босниец Дамир Джумхур, обыгравший в финале представителя Литвы Ричардаса Беранкиса. В мужском парном разряде победителями соревнований стали австриец Филипп Освальд и белорус Максим Мирный.

Главным событием турнира стал приезд россиянки Марии Шараповой, которая в последний раз принимала участие в соревнованиях в Москве в 2007 году. В первом круге спортсменка, выигравшая 15 октября турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Тяньцзине, уступила словачке Магдалене Рыбариковой со счетом 6:7 (3:7), 4:6.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко после поражения россиянки заявил, что ее можно лишь поблагодарить за согласие принять участие в московском турнире. «Марию надо поблагодарить, что она в пять часов утра накануне прилетела из Китая, а затем вышла на корт и боролась до конца», — сказал он в разговоре с ТАСС.

Сама спортсменка на послематчевой пресс-конференции отметила, что не стала бы принимать участие в любом другом турнире, кроме московского. «Я очень стремилась закончить сезон в Москве, так что нет сожалений, что приехала. Если бы турнир проходил не в Москве, то я бы не участвовала», — сказала она.

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Финал Касаткиной

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев высоко оценил выступление россиянки Дарьи Касаткиной (24-е место в мировом рейтинге), дошедшей до финала в женском одиночном турнире, однако выразил мнение, что теннисистке нужно прибавлять в выносливости.

«Касаткина показала хороший уровень тенниса, как и несколько наших молодых теннисистов. Ей, безусловно, нужно прибавлять, в том числе в выносливости. Двадцатка [рейтинга Женской теннисной ассоциации] для нее — не самоцель, она может быть гораздо выше», — сказал он.

Сама спортсменка, комментируя проигрыш в финальном матче немке Юлии Гёргес, признала, что соперница действовала намного лучшее.

«Соперница играла намного лучше меня, действовала агрессивно, — сказала россиянка. — Я мало что могла сделать с ней. Когда я наносила качественные удары, она отвечала еще лучше. Я очень хотела выиграть титул, но, видимо, она хотела еще больше».

Гёргес, подводя итоги своего выступления на турнире, отметила, что Касаткина сложный соперник, а также подчеркнула, что показала великолепную игру в финальном матче.

«Было непросто, потому что Даша сложный соперник, — сказала Гёргес. — Счет [6:1, 6:2] говорит о том, что игра была легкой, но это не так. Я много усилий приложила к тому, чтобы показать такую игру и рада, что смогла победить. Это был великолепный финал, ведь я показала отличную игру сегодня».

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Лучший сезон в карьере Джумхура

Тарпищев также выразил мнение, что 25-летний босниец Дамир Джумхур, выигравший мужской одиночный турнир, провел лучший сезон в карьере. В сентябре спортсмен также стал победителем турнира в Санкт-Петербурге.

«Думаю, когда-нибудь Джумхур вспомнит в мемуарах, что начал свое восхождение в двух прекрасных российских городах, — сказал Тарпищев. — Можно говорить, что наша страна становится для него фартовым местом для выступлений. Это лучший сезон в его карьере».

Сам спортсмен, подводя итог своего выступления, заявил, что выполнил поставленную задачу на сезон.

«Месяц назад я ставил перед собой задачу войти в топ-32 мужского рейтинга, чтобы получить “посев” на первый турнир Большого шлема в следующем сезоне (Открытый чемпионат Австралии — прим. ТАСС), — сказал Джумхур. — После сегодняшней победы я поднимусь на 31-е место в рейтинге, мне хватит очков, чтобы сохранить эту позицию до конца сезона, поэтому задирать планку еще выше в этом году я не хочу. Буду просто наслаждаться оставшимися соревнованиями».

Популярность тенниса в России растет

Шамиль Тарпищев рассказал ТАСС, что «ВТБ Кубок Кремля» 2017 года побил рекорд посещаемости турнира.

«Безусловно, турнир прошел успешно, — сказал он. — Несмотря на отсутствие россиян в мужском финале, трибуны были почти переполнены. В этом году турнир побил рекорд посещаемости. Год назад соревнования посетили 67 тысяч человек, а в этом уже по состоянию на вчерашний день насчитали 69 тысяч, сегодня пришли еще порядка семи тысяч человек».

«Я всегда подчеркивал, что на Западе зрители приходят на зрелище, а у нас люди посещают турниры с целью поддержать своих, — продолжил собеседник агентства. — Сегодняшние показатели посещаемости говорят о том, что популярность тенниса в стране растет, а ценителей этого вида спорта стало больше».

«ВТБ Кубок Кремля» традиционно проходит на покрытии «хард». Входит в серию ATP (Ассоциации теннисистов- профессионалов) 250 у мужчин и в премьер серию WTA (Женской теннисной ассоциации).

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