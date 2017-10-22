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20:57 (мск), источник: Р-Спорт

Белорусский теннисист Мирный: Кубок Кремля — домашний турнир, играть здесь непросто

Победа в парном разряде на Кубке Кремля далась нелегко, потому что турнир в Москве было сродни домашнему, заявил белорусский теннисист Максим Мирный.

Источник: AFP 2017

Мирный и австриец Филипп Освальд в воскресенье стали победителями турнира Кубок Кремля в парном разряде, взяв верх над боснийцем Дамиром Джумхуром, ранее победившем в одиночном разряде, и хорватом Антонио Санчичем — 6:3, 7:5.

«Неправильно будет сказать, что эта победа далась нам легко, несмотря на счет и то, что все матчи мы выиграли здесь в двух сетах и ни разу не проиграли подачу. Все-таки на любого игрока особое давление накладывается, когда он играет дома. А я считаю этот турнир своим домашним — к сожалению, у нас в Минске нет турнира АТР, поэтому это самый для меня родной и близкий турнир», — сказал Мирный журналистам.

«Пребывание на домашнем турнире всегда накладывает дополнительную ответственность. Здесь у меня собираются всегда много друзей и членов семьи, и естественно хочется сыграть наилучшим образом. Не всегда удается, но когда удается — вдвойне приятно», — добавил он.

По словам белорусского теннисиста, они с Освальдом выбрали особую тактику на финальный матч, так как Джумхур в последние дни показывал игру очень высокого уровня.

«Когда игрок выступает на таком уровне, какой продемонстрировал Джумхур, то, честно говоря… Я был за свою карьеру в такой ситуации несколько раз и четко помню, что неважно — играешь ты в парном или одиночном разряде, но у тебя все получается. Поэтому главной нашей стратегией было как можно больше игры и мячей перевести на его партнера», — рассказал Мирный.

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